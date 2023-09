Gramado do Maracanã gera multa de R$ 74 mil ao Fluminense

Além de lesões e polêmicas, as más condições do gramado do Maracanã também renderam, nesta segunda (11/09), uma multa de R$ 74 mil para o Fluminense. O clube carioca, um dos gestores do estádio na Zona Norte do Rio, foi penalizado pela Conmebol pelo estado do gramado.

A confederação, responsável pela Copa Libertadores, decidiu multar o tricolor em 15 mil dólares - valor equivalente a R$ 74 mil, aproximadamente - por causa do confronto entre Fluminense e Olímpia, que aconteceu no último dia 24 de agosto. O estado da grama foi classificado como ruim pelo árbitro que apitou a partida.

Leia também:



➢ Organizada do Flu é banida de estádios após atacar ônibus do Botafogo

➢ Bienal do Livro Rio bate recordes e se consolida como o maior festival de literatura do país

Além disso, a Conmebol ainda indicou para o Flu que pode adotar medidas mais severas de punição caso o problema se repita em futuras partidas. O time volta a jogar pela Libertadores no estádio no próximo dia 20, quando recebe o Internacional para a semifinal do torneio.

Atualmente, o Maracanã está fechado, passando justamente por uma fase de reparos após as muitas partidas no último mês. O espaço foi fechado no dia 27 de agosto e deve ser reaberto no próximo domingo (17/09), para o confronto entre Flamengo e São Pulo pela Copa do Brasil.

O outro time responsável pela concessão do estádio, o Flamengo, já havia sido advertido pela Confederação por conta das condições apresentadas durante a partida. Apesar disso, o Rubro-Negro não chegou a ser multado pelo caso.