Barreira sanitária humana é inaugurada pelo Governo do RJ para conter descarte ilegal de lixo

Nesta terça-feira (12), O Governo do Estado do Rio de Janeiro inaugurou uma barreira sanitária humana para tentar conter o descarte ilegal do lixo. Em 2012, O Aterro Sanitário de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, havia sido fechado, porém o descarte irregular de residuos continou na região.

A iniciativa tem como objetivo combater os novos lixões clandestinos que surgiram, ao longo dos últimos anos, em Jardim Gramacho.

“Nós teremos 24 policiais militares em duas escalas, em dois períodos. E a manutenção da fiscalização será 24 horas em cinco pontos estratégicos com o centro de operação, que vai dar todo o apoio logístico para operação toda e o funcionamento da Guarda Municipal, dos policiais militares e dos fiscais do Inea”, declarou o vice-governador e secretário estadual de Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha.

Conheça João Fonseca; carioca, de 17 anos, campeão do US Open juvenil

São Gonçalo ganha letreiro às margens de rodovia

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) afirmou que quem insistir na irregularidade poderá ser multado. O Governo ainda promete a construção de muros para tentar impedir o descarte de lixo irregular.

“Ele pode ir até R$ 2 milhões. Vai em função dos agravantes que a gente aplica. Se a gente pegar com um tipo de lixo perigoso, por exemplo, a multa tem um agravante maior em função do dano ambiental. Se for um lixo que é decomposto no meio ambiente, ele já tem uma aplicação mais leve”, concluiu Ricardo Marcelo da Silva, diretor de Pós-Licença e Fiscalização Ambiental do Inea.