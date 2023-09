Talento gonçalense: Ginasta mirim é a mais nova contratada como atriz da Globo

Nascida no bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo, a pequena Alice Duarte tem se superado cada vez mais quando o assunto é arte. Com apenas 4 anos de idade, Alice é uma criança que sempre teve interesse pelo mundo artístico, mas agora, tem uma nova oportunidade para explorar esse universo: em 2024, ela estará nas telinhas da Rede Globo.

Segundo Aline Duarte, de 36 anos, mãe e fã número 1 da Alice, a trajetória da estrela mirim começou com três meses de idade, fazendo fotos e campanhas para lojas nacionais e internacionais. No entanto, conforme ela foi crescendo, Aline percebeu na filha uma facilidade muito grande em se comunicar, gravar textos e músicas, além de um gosto por estar em frente às câmeras, seja em fotos ou vídeos.

Desde os três meses de idade, a estrela mirim tira fotos para lojas e campanhas | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Sabendo desse gosto, no início deste ano, Aline levou a filha para fazer um teste de uma novela da Globo, e para a alegria da família, Alice foi aprovada. Desde então, Alice, que irá contracenar com nomes de peso como Heloísa Honein, Mayana Neiva e Isadora Cruz, tem se preparado para as gravações, que começaram no meio do ano, e tem dividido a rotina entre a vida de atriz e de ginasta.



A ginástica é a outra paixão de Alice. Ela, que demonstrou amor pelo esporte desde o primeiro contato, participa atualmente da equipe de ginástica do time carioca Fluminense Futebol Clube, e concilia, entre a escola e as gravações, os treinos da ginástica.

“A Alice sempre foi muito agitada, mas eu logo percebi que ela era diferente das outras crianças. Uma vez ela estava assistindo desenho e apareceu um vídeo de ginástica, e ela começou a fazer igual ao vídeo, imitando os movimentos. Aí eu comecei a colocar sempre, porque era a única coisa que deixava ela quietinha, e percebendo esse interesse dela, eu procurei uma aula pra ela fazer perto de casa”, contou Aline.

Com poucos meses de aula, a professora de ginástica de Alice pediu para conversar com a mãe da menina, e aconselhou que a criança participasse da peneira do time carioca, pois apresentava um desenvolvimento muito bom para sua idade. Assim, Aline levou a filha, e desde março, os treinos no Fluminense também fazem parte da rotina de Alice.

Alice treina no Fluminense desde março deste ano | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Para Aline, ser mãe de uma criança multitalentos é algo maravilhoso, mas revela que a rotina é a parte mais difícil. “É maravilhoso e muito corrido. Conciliar meu trabalho com a carreira artística dela, mais os treinos, é corrido e cansativo, mas também é muito gratificante. Para ela, parece que é tudo tão natural, que as pessoas perguntam pra mim: ‘Ela não cansa?’, e eu digo que cansa, mas parece que não, porque quando ela chega em casa ainda tem tempo de brincar”, disse.

Aline trabalha pela manhã, enquanto Alice vai para a escola, e é na parte da tarde que a correria começa. “À tarde ela treina e intercala com as gravações, que acontecem após o treino ou aos sábados”, explicou a técnica de análises clínicas.

Apesar de viver uma vida agitada, Aline disse não abrir mão da infância da filha, e se esforça para que ela realize os próprios sonhos, enquanto aprende sobre elementos fundamentais para a vida.

“Para mim, a importância disso tudo é saber que no mundo que vivemos hoje eu tenho certeza que estou criando uma criança cheia de responsabilidade e disciplina, e o que é melhor, sem tirar a infância dela”, finalizou Aline, orgulhosa da filha.

Para quem quiser acompanhar a carreira da mais nova atriz mirim da Globo, seu Instagram é @aliceduarte19_

