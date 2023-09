Agente da PRF entra em CTI onde menina baleada está internada

Heloísa foi atingida por tiros no crânio, pescoço e ombro, e está em estado grave - Foto: Divulgação/ Internet

Heloísa foi atingida por tiros no crânio, pescoço e ombro, e está em estado grave - Foto: Divulgação/ Internet

Um agente da Polícia Rodoviária Federal é suspeito de entrar no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Este é o local onde Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, está internada em estado grave após ser baleada por policiais da PRF enquanto viajava de carro com a família, na noite da última quinta-feira (7).

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), o policial flagrado à paisana tentando acessar o CTI do hospital em que Heloísa está internada, será investigado. Dependendo da motivação do agente, ele será denunciado à Justiça Federal por abuso de autoridade.

O MPF recebeu a informação de que um agente da PRF teria entrado no CTI sem autorização da segurança, apenas quando representantes chegaram ao local para dar início às investigações. Em nota, a PRF informou que a coordenadora geral de Direitos Humanos da corporação foi ao hospital, acompanhada de integrantes da Comissão Regional de Direitos Humanos, mas "fora essas pessoas, nenhum outro policial tinha autorização para estar no local". A PRF afirmou também que um processo foi aberto na corregedoria.

Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, a Secretaria Municipal de Saúde está analisando as câmeras de segurança dos corredores do hospital para tentar entender de que maneira ocorreu a entrada do agente e como foi a circulação do mesmo dentro das dependências da unidade de saúde.

A direção do hospital esclareceu que o homem foi impedido de entrar no CTI pelo coordenador de segurança de plantão, que informou ao agente que ele não poderia estar ali, já que não tinha autorização. Logo em seguida o policial foi encaminhado para a sala da equipe médica responsável, onde estavam os funcionários do MPF.

O caso segue sendo investigado.