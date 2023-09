Decretada a prisão de quatro suspeitos por tentativa de homicídio contra integrante da banda Ultraje a Rigor

O juízo da Vara Única de Paraty decretou, na quarta-feira (6), a prisão temporária por 30 dias de quatro suspeitos de participação na tentativa de homicídio contra Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como “Mingau” (baixista da banda Ultraje a Rigor), e Roberto Carlos Queiroz.

Segundo informações da representação policial, as vítimas teriam sido alvejadas por múltiplos disparos de arma de fogo, no último sábado (2/9), por volta das 22h, na Praça do Ovo, Ilha das Cobras, em Paraty.

O Ministério Público destacou que todos os indiciados apresentam anotações criminais ou infracionais relacionadas com o tráfico de drogas. “Inicialmente, entendo ser uma medida necessária para a conclusão do inquérito policial, pois, a partir dos elementos colhidos até o momento, é razoável vislumbrar um cenário onde os investigados teriam participado das tentativas de homicídio. Além disso, as informações colhidas pelos policiais, referendadas em seus depoimentos, apontando a dinâmica delitiva, onde os acusados, envolvidos com a traficância local, teriam alvejado o veículo das vítimas, ainda que não sirvam como provas cabais, neste momento processual, servem como indícios da autoria”, afirma a decisão que determinou também a quebra do sigilo telefônico, informático e telemático dos indiciados.