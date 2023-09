Ônibus rosa da campanha ‘Não dê Carona ao Assédio’ do Detro-RJ começa a circular no Rio

Começou a circular, na manhã desta terça-feira (05/09), um ônibus rosa da empresa Tinguá, preferencialmente destinado a mulheres. A novidade, que funciona em caráter experimental, em breve será estendida para novas empresas e linhas. Esta é uma das ações da campanha ‘Não dê Carona ao Assédio’, lançada pelo Detro-RJ recentemente com o objetivo de evitar casos de importunação sexual nos ônibus e vans intermunicipais. O microônibus tem capacidade para 34 passageiros e não tem diferenciação no valor da tarifa.



“Em uma pesquisa da Ouvidoria do Detro-RJ, na Central do Brasil, constatamos que 97% das mulheres gostariam de ter um ônibus só para elas, como já existe no metrô. Levamos a demanda ao secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis, que aprovou o projeto e vem nos incentivando na campanha ‘Não dê Carona ao Assédio’. Nossa ideia é expandir o ônibus para outras linhas e empresas”, afirma o presidente do Detro-RJ, Leonardo Matias.

Leia também:

➢ Suspeito de participar de ataque a baixista do Ultraje a Rigor é preso

➢ Ex-youtuber Victor Meyniel é vítima de agressão no Rio; confira vídeo



O primeiro ônibus rosa circula na linha 490B – Central do Brasil/Miguel Couto (Nova Iguaçu) – nos seguintes horários: às 5h e às 8h, saindo de Miguel Couto; e às 16h e 19h30 saindo do Terminal Américo Fontenelle. Vale lembrar que não haverá redução no quadro de horários dos ônibus originais da linha, sendo o ônibus rosa adicionado à grade .



“A importunação sexual nos transportes públicos é algo que precisa e deve sempre ser combatido. O ônibus rosa dá mais conforto e segurança para as mulheres poderem ir e vir do trabalho, estando mais protegidas”, diz a ouvidora do Detro-RJ, Karina Continentino, que esteve hoje (05/09) acompanhando o lançamento da novidade, na Central do Brasil.



‘Não dê Carona ao Assédio’



O ônibus rosa faz parte da campanha “Não dê Carona ao Assédio”, uma parceria entre o Detro-RJ e as secretarias de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram) e da Mulher contra a importunação sexual dentro de ônibus e vans intermunicipais. A iniciativa amplia os canais de denúncias e as ações de conscientização da população.



O Detro-RJ vem realizando também uma série de operações para coibir a importunação sexual na frota rodoviária intermunicipal fluminense - entre elas a criação da Ouvidoria da Mulher. A equipe da ouvidoria é composta, entre outros profissionais, por uma psicóloga, uma assistente social e uma advogada, e está à disposição para acolher vítimas desses tipos de violência.



A Ouvidoria da Mulher do Detro-RJ está disponível, diariamente, para denúncias sobre irregularidades no transporte intermunicipal coletivo. A população pode entrar em contato pelo número (21) 3883-4141, que funciona de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, ou pelo site http://www.detro.rj.gov.br/.