Programa do Governo do Estado de prevenção da gravidez atende mais de mil jovens no primeiro mês

Com onze filhos e treze netos, Ângela da Conceição, de 63 anos, viu sua vida se transformar quando sua neta engravidou aos 13 anos. Ela conhece bem o impacto social que a maternidade precoce tem sobre a vida da mulher, e aprovou o lançamento do Programa Acolhe. A iniciativa inédita do Governo do Estado, implementada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), tem foco na orientação sobre o impacto da gravidez não planejada na adolescência, oferecendo palestras educativas, ginecologistas e acesso a métodos contraceptivos no Ambulatório Médico de Especialidades Jornalista Susana Naspolini (AME), no Pavão-Pavãozinho e Cantagalo (PPG), em Ipanema, na Zona Sul do Rio.



"Trouxe minhas cinco netas para serem atendidas no Acolhe porque não quero que elas passem pelo que passei. Se eu tivesse tido acesso a um programa como esse, minha vida teria sido diferente. Tive que trabalhar de segunda a segunda para conseguir educar os meus filhos, com muito sacrifício. É importante poder planejar a maternidade", contou Ângela.

Adolescentes a partir de 14 anos são o público-alvo do Programa Acolhe, que atende jovens até 25 anos. Somente no primeiro mês de atendimento, o programa, que faz parte dos serviços do AME, já realizou palestras com a participação de mais de mil mulheres. Cerca de 420 jovens optaram pela colocação do implante anticoncepcional subdérmico; além da colocação de dispositivos intrauterinos (DIU), indicado para as que têm mais de 16 anos.

A partir deste mês, a capacidade de atendimento deve ser ampliada para 80 mulheres por dia, superando mil registros por mês. Mais de 3.600 mulheres, entre 14 e 24 anos, entraram na regulação para o atendimento. O programa, porém, vai muito além do fornecimento de métodos contraceptivos. Ele promove palestras sobre a saúde da mulher e esclarece sobre como a gravidez precoce não planejada leva a condições sociais de difícil reparação, como a interrupção dos estudos e a entrada precoce e não qualificada no mercado de trabalho. Há ainda impacto na saúde, como as altas taxas de mortalidade materna e do recém-nascido.

"O programa Acolhe, dentro do AME, é um grande sucesso. Nós já tínhamos expectativas e sabíamos dessa demanda das mulheres fluminenses, que queriam poder fazer um planejamento familiar. A gente está vendo isso no dia a dia pela procura e pelo sucesso nas redes sociais. Vamos levar o programa para outras localidades e ampliar o espectro de ação, além de oferecermos mais especialidades no AME", relatou o secretário estadual de saúde, doutor Luizinho.



A gravidez não planejada na adolescência está entre as principais causas da evasão escolar em todo o Brasil, principalmente no Ensino Médio e afeta principalmente alunas em condições mais vulneráveis. Pesquisa promovida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) mostrou que dois milhões de adolescentes deixaram a escola no Brasil, em 2022. Desse total, 14% apontaram a gravidez como motivo para o abandono dos estudos. Em 2022, do total de 180.297 nascidos vivos no Estado do Rio de Janeiro, 777 foram de mães de até 15 anos e 19.347 tinham mães entre 15 e 19 anos, segundo dados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC). Ou seja, 11,16% foram fruto de gestações precoces.

Equipe qualificada realiza acolhimento e consulta

O Acolhe realiza atendimento em duas etapas: Primeiramente, é feita uma palestra explicativa sobre prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos e esclarece sobre a exposição de mulheres a situações violentas. Em seguida, a paciente é encaminhada à consulta com um ginecologista para avaliação e possível disponibilização do método anticoncepcional escolhido.

"O Acolhe funciona com muita informação e aconselhamento contraceptivo, para que a jovem escolha de uma forma legítima e esclarecida qual é a melhor forma que se adequa a ela. Tem o implante, que é a grande novidade, e também o DIU de cobre que possibilita a contracepção de longo prazo, até 12 anos", explicou a coordenadora do programa, ginecologista Ana Teresa Derraik.

A equipe multidisciplinar do Acolhe é composta por 27 médicos, que realizam ação educativa, aplicação do contraceptivo e exames de ultrassonografia; além de 2 enfermeiros e 4 técnicos de enfermagem. O programa disponibiliza o dispositivo intrauterino (DIU) de cobre, pílulas e injeções anticoncepcionais, além do implante do contraceptivo subdérmico. Todo o atendimento é gratuito, realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Pacientes menores de 18 anos que optem por contraceptivos implantados precisam apresentar autorização do responsável.

"Aqui no programa assisti a uma palestra que tirou todas as minhas dúvidas. Conversei com a ginecologista, com as amigas e isso tirou minha vergonha de procurar um método contraceptivo mais eficaz. É muito importante termos esses métodos gratuitos disponíveis aqui no Rio, porque a gente vive em um país onde a grande maioria das pessoas não tem condições de pagar para ter acesso a esse implante em clínica particular", contou a estudante de contabilidade, Rebeca de Lima.

Funcionamento do Programa Acolhe

O programa que ocupa um andar inteiro dentro do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Jornalista Susana Naspolini, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas. A unidade faz parte dos investimentos do Cidade Integrada, do Governo do Estado.

Após o primeiro mês de atendimento, as vagas passaram a ser oferecidas por meio da Central de Regulação do Estado (CER). Para ser inserida na regulação, basta que a jovem interessada procure uma unidade básica de saúde ou clínica da família, levando carteira de identidade e cartão do SUS.