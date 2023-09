Kayky Brito segue sedado, mas tem quadro sob controle

Ator está internado desde que sofreu acidente de trânsito na Barra da Tijuca, no último sábado (06/09) - Foto: Reprodução

O Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, emitiu boletim neste sexta-feira (08/09), atualizando o estado de saúde do ator Kayky Brito, internado desde o último sábado (02/09), depois de sofrer um atropelamento na Barra da Tijuca. Segundo a unidade de saúde, o artista permanece sedados, mas seu quadro de saúde está sob controle.

"O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado e em ventilação mecânica, com o quadro clínico sob controle e sem alterações nas últimas 24h", informou a unidade, em nota. Ontem (07/09), o boletim médico afirmava a vítima apresentava sinais de "resposta satisfatória ao tratamento".

Kayky foi vítima de politrauma corporal, incluindo traumatismo craniano, depois de ser atingido por um veículo na Avenida Lúcio Costa durante a madrugada. Ele estava indo pegar um objeto no carro quando foi atropelado. O condutor do automóvel que o atingiu é motorista de aplicativo. De acordo com o relato da passageira que ele transportava, o motorista não estava em alta velocidade. O condutor fez o exame de alcoolemia e não foi constatada a ingestão de alcóol.