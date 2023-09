Duas semanas após o transplante, Faustão deixa UTI

Duas semanas depois do transplante de coração, Faustão segue se recuperando no Hospital Albert Einstein. Nesta sexta-feira (8), o apresentador deixou a UTI e foi transferido a um apartamento, onde segue em processo de reabilitação.

De acordo com o boletim médico, Fausto Silva apresenta “boa recuperação após a realização do transplante” e “permanece com função cardíaca normal e sem evidências de rejeição do órgão.”