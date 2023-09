Vaquinha para motorista que atropelou Kayky Brito arrecada mais de R$ 120 mil

Diones Silva, o motorista de aplicativo que atropelou o ator Kayky Brito no dia 2 deste mês, postou um vídeo em suas redes sociais nesta quinta-feira (7), em que fala como está a vida no pós-acidente.

Ele contou que está muito abalado, com dificuldades para dormir e com problemas financeiros também. Diones teve o carro danificado, foi bloqueado da plataforma e se disse sem dinheiro para pagar a franquia do seguro do carro.

Leia também



➢ Gerente de supermercado da Zona Sul do Rio é preso por furto de energia

➢ Mortes no Rio Grande do Sul chegam a 37 por causa de ciclone

"Essas mensagens, esse carinho ajuda muito. Tenho vivido dias difíceis, tanto psicológicamente, mentalmente, fisico, financeiro, mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Tem muita gente pedindo meu pix para ajudar, e sou muito grato. Quem quiser e puder contribuir com certeza vai ajudar muito nesse momento que estou passando. Mais uma vez obrigado, e continuem orando por mim e pelo Kayky", postou juntamente com o link de uma vaquinha on-line.



A vaquinha em questão tinha uma meta de R$ 30 mil, mas até o início da tarde desta quinta-feira (7), já tinha arrecadado quatro vezes mais, R$ 121.691,35.

A arrecadação está sendo feita para para cobrir o prejuízo do carro, com a franquia do seguro, a prestação do veículo, mensalidade do seguro e despesas com a família de Diones enquanto ele não volta a trabalhar.

Aplicativo desbloqueia motorista

A empresa "99 Táxi" também informou que já desbloqueou o motorista de aplicativo, e que tomou a atitude por conta das investigações do acidente.



"A 99 esclarece que o motorista Diones da Silva foi desbloqueado na manhã desta quinta-feira (07). Ele havia sido bloqueado temporariamente por conta das investigações do acidente em que está envolvido"

Sobre o acidente

Diones prestou socorro ao ator e se submeteu a um exame de alcoolemia, que deu negativo. Ele contou ainda que estava abaixo da velocidade permitida na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Mesmo assim, o impacto do corpo do ator no veículo foi grande.



“Ali a pista é 60 [km]. Eu achava que era 60, mas aí o delegado falou que é 70 (km/h). Estava muito abaixo do limite da pista. Até porque eu estava com passageiro, prudência. No trânsito eu nunca me envolvi em problemas, em nada”, disse o motorista.

A versão foi corroborada pela passageira que estava no carro e que prestou depoimento à polícia na última terça-feira (5).

"Não estava em excesso de velocidade, estava supertranquilo. Estava em uma velocidade tranquila", afirmou Maria Estela Lima, que estava no veículo com a companhia da filha, de dez anos.

O motorista contou ainda que está abalado com a situação, e torcendo para que Kayke se recupere logo e volte para casa.