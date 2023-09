Desfile da Independência volta a acontecer em São Gonçalo, veja as fotos!

Aconteceu nesta manhã em Santa Izabel, São Gonçalo, o tradicional desfile cívico de 7 de Setembro que após sete anos de pausa, retornou para homenagear os 201 anos da Independência do Brasil. Com treze escolas municipais, duas estaduais, cinco bandas e a participação do Bombeiro Mirim, o evento, que já acontecia há 16 anos, foi aberto ao público, pouco depois das 8h.

Bombeiro Mirim | Foto: Layla Mussi

A concentração para a celebração teve início às 6h30, na Estrada do Cordeiro, esquina com Rua Laércio Rangel, próximo à Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição e Santa Isabel, e o cortejo seguiu até a praça do bairro. O evento foi organizado com a participação das secretarias municipais de Saúde, Educação, Conservação, Transportes, Esporte e Lazer, apoio dos agentes do 7º Batalhão, da Guarda Municipal e da direção da Escola Municipal Célia Pereira da Rosa.

Acompanhando com empolgação todos os desfiles, o prefeito da cidade, Capitão Nelson, comemorou o sucesso do evento. "É uma satisfação enorme após tantos anos a gente retornar com esse desfile em Santa Isabel, em 7 de setembro, com sucesso. A cidade está evoluindo, tem muita coisa a ser feita, mas estamos crescendo. Passo a passo, dia a dia, estamos evoluindo. Essa parceria do Governo Municipal, Estadual, Secretária de Segurança, Comando Geral da PM, 7° Batalhão, São Gonçalo Presente, Guarda Municipal, está colaborando muito com nossa segurança pública.Isso devolverá a sensação de segurança para o gonçalenses de forma gradual. São Gonçalo está mudando e só tende a melhorar mais", disse.

Dezenas de personalidades públicas e políticos da cidade também acompanharam a festividade da cidade.

Capitão Nelson e autoridades políticas acompanharam o desfile | Foto: Layla Mussi

"A gente fica muito feliz com esse resgate da cidade de São Gonçalo. Capitão Nelson conseguiu resgatar a autoestima das pessoas. As pessoas estão vendo o trabalho acontecendo de forma sensacional. O Coronel Gilbert do 7° batalhão tem feito um trabalho excepcional. O deputado Douglas Ruas também. Hoje São Gonçalo tem um representando na Assembleia Legislativa, e isso nos ajuda a defender a cidade. Temos colocado um volume grande de recursos Federais aqui. Um dos maiores do Estado. Um trabalho em equipe. São Gonçalo está em um crescente enorme e eu estou agradecendo a Deus todos os dias por isso", comemorou o deputado federal Altineu Cortes.

O deputado estadual Douglas Ruas também comentou sobre o orgulho de pertencer a cidade. "O prefeito Capitão Nelson está devolvendo o orgulho de ser goncalense. O prefeito está retomando esse evento tão tradicional da cidade de São Gonçalo, depois que gestões anteriores deixaram isso acabar. Para nós gonçalenses é um motivo de muito orgulho ter um prefeito verdadeiramente patriota, comprometido com os valores Deus, pátria, família e liberdade", afirmou

Dia da Independência: desfile marca comemorações em São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

Dentre as unidades municipais participantes, estavam: a Escola Municipal Célia Pereira da Rosa; Umei Professora Cremilda Rodrigues da Cunha; Umei Ednea Mascarenhas de Araújo; Escola Municipal Alberto Torres; Escola Municipal Pastor Alberto Goulart da Silva; Umei Adair Gomes da Luz; Escola Municipal Aurelina Dias Cavalcanti; Escola Estadual Municipalizada Itaitindiba; Escola Municipal Rotary; Escola Estadual Municipalizada Antenor Martins; Escola Municipal Marcus Vinicius Cruz de Mello Morais; Escola Municipal Paulo Roberto Azeredo e Escola Municipal Professora Margarida Rosa Marques Galvão.

O desfile contou também com a participação das bandas das escolas municipais | Foto: Layla Mussi

O desfile contou também com a participação das bandas das escolas municipais Paulo Reglus Neves Freire, Estephânia de Carvalho e Visconde de Sepetiba. Além delas, o CIEP 410 Patrícia Galvão Pagu e o Colégio Estadual Amanda Velasco também desfilaram, assim como o Bombeiro Mirim de Santa Izabel.

Segurança

Com esquema especial no trânsito e de segurança, o desfile aconteceu sem nenhuma ocorrência. Aproximadamente, 40 novos guardas recém concursados foram chamados para iniciar o trabalho no desfile. Além disso, policiais militares e agentes do São Gonçalo Presente também aumentaram o efetivo na ronda, patrulhamento e vigilância ao longo do evento.

Com esquema especial no trânsito e de segurança, o desfile aconteceu sem nenhuma ocorrência | Foto: Layla Mussi

"Hoje o 7° batalhão está em terceiro lugar no ranking das cidades mais seguras do Estado. Essa segurança é o reflexo da integração da prefeitura com o batalhão, com a Polícia Civil, a Guarda Municipal e a integração de todas as cidades. São Gonçalo está com uma mudança muito grande na segurança pública e os números provam isso", comentou o Coronel Gilbert dos Santos, comandante do 7° BPM (São Gonçalo).