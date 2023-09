Avenida Brasil, no Rio, é interditada após tentativa de assalto a mercado

Na tarde desta quinta-feira (7), uma tentativa de assalto a um supermercado, na Avenida Brasil, na altura de Manguinhos, na Zona Norte do Rio, terminou com a interdição de duas vias e balas sendo disparadas.

As equipes do 22° BPM (Maré), do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos foram chamadas para conter a situação. Ainda segundo a Policia Militar à iniciativa do saque havia sido feita por populares.

Além disso, as equipes da PM foram atacados por criminosos que são do Conjunto Boa Esperança.

Homem desaparece após sair do trabalho na Central do Brasil



Polícia prende envolvido em confronto entre traficantes e milicianos no Rio

O Centro de Operações Rio mencionou a interdição do local, devido aos tiros, em suas redes sociais.



O policiamento foi intensificado na região, e até o momento não há informações de feridos.