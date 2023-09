Disque-Denúncia leva polícia a apreender máquinas caça-níqueis

Em mais uma operação denominada “Sossega Leão", da Polícia Militar do Rio, com base em informações repassadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), policiais militares, interditaram três bingos clandestinos que estavam em pleno funcionamento no interior de estabelecimentos comerciais, três pontos do estado do Rio de Janeiro.

Ao todo, foram localizadas nove máquinas do tipo caça-níquel, nesta quarta-feira (06). Essas as operações tem como finalidade principal, coibir a prática ilegal de jogos de azar (cassinos), contrabando de cigarros, jogo do bicho e jogos eletrônicos.

Locais das apreensões:



10º BPM (Barra do Piraí) - Foram apreendidas três máquinas de caça-níqueis, um máquina de comprovante de jogo do bicho, duas bobinas de impressão e os noteiros das máquinas, na Avenida Irineu Reis, Granja Califórnia, em Paty de Alferes/RJ.



11º BPM (Nova Friburgo) - Foram apreenderam quatro máquinas e seus noteiros, na Rua Uruguaiana, Alto de Olaria, em Nova Friburgo.

31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) - Foram apreendidas duas máquinas, na Avenida Canal do Rio Morto, na Comunidade da Favelinha, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio.

Os responsáveis pelos estabelecimentos foram levados para as delegacias de cada região, e liberados após prestarem depoimentos. As máquinas vão passar por um trabalho de perícia e, posteriormente, destruídas.

