Jardineiro de 70 anos corre atrás de ladrão que roubou sua mochila com o pagamento

Na tarde desta terça-feira (5), o jardineiro Antônio José Ferreira, de 70 anos, foi assaltado por ladrão após receber seu pagamento em Nova Friburgo, na Zona Serrana do Rio. Ele havia acabado de ir na padaria para comprar pão quando, na volta, foi surpreendido por bandido que arrancou a mochila de suas costas.

O crime aconteceu por volta das 16h. O idoso correu atrás do assaltante, porém acabou caindo, e machucando seus joelhos e sua cabeça. O bandido conseguiu escapar.

Segundo o registro de ocorrência feito na 151ª DP (Nova Friburgo), na mochila havia cartões de banco, de ônibus, documentos e R$ 2,5 mil em dinheiro, que tinha acabado de receber.

“Eu larguei do serviço. E aí chegando em casa o camarada veio por trás de mim, arrebentou a bolsa do meu ombro e saiu correndo. E eu corri atrás dele. Daí eu caí, machuquei meus dois joelhos, a minha cabeça, a minha testa. Levou meu pagamento todinho… levou meus documentos todinho… tô sem nenhum documento. Aí gritei: ladrão, ladrão… mas ninguém entendeu nada. Aí ele saiu correndo, atravessou a ponte, saiu pro lado do rio e 'rapô' fora", disse Antônio.



Ele falou exclusivamente com o site G1. A investigação da Polícia Civil segue em andamento.

Por fim, a polícia pede que qualquer informação sobre o suspeito seja comunicada á Delegacia da Cidade através do WhatsApp (22) 99292-1656.