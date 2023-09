Independência do Brasil: veja o que abre e fecha em SG e Niterói

Com o feriado do Dia da Independência do Brasil, nesta quinta-feira, dia 7 de setembro, comércios e serviços da região terão seus horários de funcionamento alterados. Para ficar longe de imprevistos, confira abaixo o guia que O SÃO GONÇALO preparou para te auxiliar no planejamento do seu dia de descanso nos municípios de Niterói e São Gonçalo. Confira abaixo o que abre e o fecha.

Shoppings

São Gonçalo Shopping

Nesta quinta-feira (7), lojas e quiosques do São Gonçalo Shopping funcionam obrigatoriamente das 15h às 21h e de forma opcional das 13h às 15h. Já a praça de alimentação funciona das 11h às 21h. O cinema conforme a programação.



Pátio Alcântara

O Pátio Alcântara terá lojas e quiosques funcionando 9h às 15h e praça de alimentação de 10h às 15h, nesta quinta-feira.

Partage Shopping São Gonçalo



Nesta quinta-feira (7), lojas e quiosques do Partage funcionam obrigatoriamente das 15h às 21h e de forma opcional das 11h às 15h. Já a alimentação e o Playtoy Park funcionam das 11h às 21h; bares e restaurantes do Jardim das 11h às 23h; e o cinema conforme a programação.

Plaza Shopping Niterói



O shopping Plaza Niterói terá suas lojas e quiosques funcionando das 15h às 21h. A praça de alimentação tem horário estendido e ficará aberta das 12h às 21h. Já o cinema e os restaurantes funcionam de acordo com a própria programação.

Bancos

As agências bancárias ficarão fechadas em todo o país no Dia da Independência, ou seja, nesta quinta-feira (7). O atendimento será normalizado na sexta-feira (8), informa a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Os usuários poderão utilizar os canais digitais e os caixas eletrônicos, e as contas com vencimento para o dia do feriado poderão ser pagas sem juros no próximo dia útil, ou seja, na sexta (8).



Barcas

Por conta do Feriado da Independência do Brasil, a CCR Barcas vai operar com a grade de domingos e feriados nos dias 7 (quinta-feira) e 8 (sexta-feira) de setembro, na linha Arariboia. As travessias ocorrerão a cada 60 minutos, das 5h30 às 23h30, no sentido Niterói-Rio, e das 6h às 23h, no trajeto Rio-Niterói. Vale ressaltar que, nesses dois dias, não haverá operação nas linhas Charitas e Cocotá.

A operação das linhas Paquetá e da Divisão Sul não será alterada na sexta-feira (8), sendo praticada a grade regular de dias úteis, conforme disponível em https://www.grupoccr.com.br/barcas/linhas-horarios-tarifas. Já na quinta (7), ambas funcionarão com grade de fins de semana e feriados.

Correios

No feriado, as agências dos Correios estarão fechadas e as entregas suspensas. O serviço será retomado normalmente no dia seguinte, na sexta-feira (dia 8).