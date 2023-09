Menino é morto após ser atropelado na Avenida Brasil

Na noite desta segunda-feira (4), uma criança de 10 anos morreu após ser atropelada por um carro na Avenida Brasil, altura da Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo relato da tia da vítima, Lucinda Miranda, 36 anos, o menino estava jogando bola do outro lado da pista quando decidiu atravessar. Lucinda ainda afirmou que o motorista prestou todo socorro ao menino, acionou a PM e o Samu, além de ficar no local até a remoção do corpo, que foi encaminhado para o IML de Campo Grande.

De acordo com a tia, a sua irmã, a mãe do menino, está grávida e em choque com o ocorrido. "Ele era um menino prestativo, bom, como uma criança comum gostava de brincar e gostava de sempre estar vendendo alguma coisa pra ajudar a mãe dele. Estamos todos arrasados!", lamentou.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 21h25, porém foram as equipes do Serviço Móvel de Urgência (Samu) que realizaram o atendimento à vítima. A Polícia Militar informou que agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) também foram acionados para uma ocorrência de atropelamento na via. O menino morreu ainda no local do acidente. A área foi isolada e a ocorrência encaminhada para a 34ª DP (Bangu).

O garoto morava em Campo Grande, na Zona Oeste. A família ainda não definiu o local e o horário do enterro.

As investigações seguem em andamento em busca de mais informações do evento que ocasionou na morte dessa criança.