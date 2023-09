Complexo Esportivo do Barreto se prepara para reabertura

No início da semana, o vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, visitou o Complexo Esportivo do Barreto, que está em fase final de melhorias para a sua reabertura ainda no mês de setembro. Bagueira vistoriou a conclusão das obras de melhoria na infraestrutura realizadas e anunciou que as inscrições para atividades esportivas e culturais começam na semana após o feriado de 7 de Setembro. A grande novidade divulgada pelo vice-prefeito é a montagem da Plataforma Maker, para que a juventude possa aprender a participar de competições de jogos eletrônicos no ambiente digital, podendo criar uma nova forma de inserção no mercado de trabalho.



“É uma janela de oportunidades que se abre para o mundo da tecnologia digital. Nosso complexo vai oferecer ferramentas para lazer e empreendedorismo nesse novo ambiente, ainda desconhecido para muita gente. Muitos jovens conseguem independência financeira e visibilidade através dessa ferramenta. O espaço começa a ser montado com equipamentos e, com certeza, em breve será um marco na história do Complexo Esportivo”, destaca Bagueira.

As inscrições estarão abertas também para a prática de esportes como futebol, vôlei, futevôlei, hidroginástica e natação. Outras atividades disponíveis serão dança e artes marciais, como jiu-jitsu, taekwondo e capoeira. “Vamos retomar as atividades tradicionais que oferecemos no Complexo e ampliar para outras atividades”, explica o vice-prefeito.

Solar do Jambeiro recebe 'Feira Atípica Cultural' no feriado em Niterói

Feira do Podrão desembarca em São Gonçalo

“Teremos uma quadra de areia para aulas de vôlei e futevôlei e um auditório totalmente reformado. Essa área estava abandonada e nos anos 90 abrimos para as atividades esportivas. No Governo do Prefeito Rodrigo Neves fizemos uma grande reforma, ampliando ainda mais as atividades oferecidas. Agora estamos ampliando ainda mais as atividades oferecidas de forma gratuita aos moradores da Zona Norte da cidade”, afirma ele.



Todo o projeto inclui, ainda, terraplanagem, instalação de alambrado, piso intertravado e colocação de mesas e cadeiras de convivência no entorno. Pintura, troca de revestimento nos vestiários e outras melhorias foram incluídas. O Complexo Esportivo do Barreto é um espaço de referência na região. Cerca de duas mil pessoas, entre crianças, jovens e idosos, utilizam o equipamento. As inscrições presenciais estarão abertas das 9 às 17 horas.