Solar do Jambeiro recebe 'Feira Atípica Cultural' no feriado em Niterói

O feriado do Dia da Independência (07) será de festa no Solar do Jambeiro, em Niterói. A Casa Atípica, organização social sem fins lucrativos da cidade, realizará a Feira Atípica Cultural – Conexão Jovem, das 9h às 14h. A Feira Atípica terá entrada gratuita e será aberta a todos os públicos.

O evento vai contar com a participação de Xawdrê, recitando seus poemas em rap, mesa de jogos como: totó, fliperama, air game e basquete eletrônico, corte de cabelo realizado por profissionais do Salão Los Santos Kids, além de dança inclusiva com Paulo Baiano e stands com produtos e lanches vendidos pelas mães atípicas. O Solar do Jambeiro fica na Rua Presidente Domiciano, 195, no Ingá, Niterói.

Casa Atípica

Após o diagnóstico de autismo de um de seus gêmeos, Antonio Jorge, Emanuele Rocha resolveu colaborar para um mundo melhor para as pessoas com deficiência (PCDs). Assim surgiu a Casa Atípica, uma organização sem fins lucrativos que tem como intuito promover a inclusão social, além de oferecer uma rede de apoio, informação e tratamento multidisciplinar gratuito às pessoas com deficiência. Instagram Casa Atípica: https://www.instagram.com/casa.atipica/.

São Gonçalo

Em São Gonçalo, o Teatro Municipal recebe, também no dia 7 de setembro, o espetáculo 'Tinha que ser preta', do Selma Grupo, às 17h. Às 19h30, a Cia Jovem Art Dance apresenta o espetáculo 'Dança Elis'. Ambas apresentações têm entrada gratuita. O Teatro Municipal de São Gonçalo fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro.