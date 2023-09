Feira do Podrão desembarca em São Gonçalo

A décima quarta edição da Feira Nacional do Podrão acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de setembro (sexta a domingo), no estacionamento do São Gonçalo Shopping, em São Gonçalo.

O primeiro shopping da região receberá o evento gastronômico mais popular e democrático da cidade do Rio de Janeiro. Com 30 expositores, Feira do Podrão servirá lanches icônicos com muito conforto aos visitantes, que terá 6.000 metros quadrados para se esbaldar, além de área exclusiva para diversão da garotada.

Lanches de maior sucesso da última edição (assim como o incrível “Hambúrguer de 30 Carnes”) estarão presentes, ao lado dos clássicos ("Hambúrguer de Dois Quilos", "Coxinha de Dois Quilos”, “Prensadão de um metro”, “Barca de Mini Burguer”, “Acarajé de Dois Quilos”,” Cachorro-Quente de 120 centímetros”, “Torre de Churros”, “Torre de Donuts”, “Sorvete na Chapa”), e muito, muito mais. Ou seja, é farra para quem tem disposição.

“Estamos muito contentes em levar para cidade a Feira do Podrão, nosso parque de diversões gastronômicas, repleto de lanches inusitados e animação garantida para toda família”, conta Suzanne Malta, idealizadora/promotora do projeto e influenciadora digital do conhecido perfil @ondecomernorio, ao lado do parceiro de empreitada, arquiteto e produtor Filipe Machado.

A Feira Nacional do Podrão continuará recolhendo alimentos não perecíveis para os projetos sociais da ONG Liga Du Bem (@ligadubem), que distribui quentinhas e cestas básicas para população de rua no Centro do Rio.

Destaque para espaço infantil de entretenimento, equipe de supervisores garantindo diversão segura da criançada, com barraquinha de algodão doce e diversos brinquedos (Touro Mecânico, Tobogã Grande, Discoplay, Jacaré Inflável, Cama Elástica e Pula Pula Inflável). Programação cultural contará com DJ, Banda Netos de Dona Neves e o cantor Rayan Alves.

SERVIÇO: 14ª Edição da Feira Nacional do Podrão

Local: Estacionamento do São Gonçalo Shopping

Dias: 15, 16 e 17/09 (sexta, sábado e domingo).

Horários: Sexta – 17h às 22h / Sábado – 14h às 22h / Domingo – 14h às 22h

Entrada: Gratuita / Com ponto de recolhimento para doações voluntárias de alimentos não perecíveis.