Motociclista morto na Ponte era professor na Orquestra da Grota

O motociclista que morreu em uma colisão na Ponte Rio-Niterói, na tarde desta segunda-feira (4), era músico e professor na Orquestra da Grota, da comunidade da Grota do Surucucu, em Niterói. Fernando Brasil Azevedo tinha 23 anos e deixa pai, mãe, dois irmãos e namorada.

O músico perdeu a vida quando a moto que pilotava bateu na prancha de um caminhão-guincho da concessionária que administra a via na pista sentido Rio, altura da Grande Reta. O acidente aconteceu um pouco antes das 15h e o motociclista morreu na hora.

Fernando era membro do conjunto musical Som Doce da Grota e professor do Espaço Cultural da Grota, onde começou sua trajetória musical aos 6 anos de idade. Além de dar aulas em um dos núcleos do projeto no Apolo, em Itaboraí, ele também cursava Licenciatura em Música na Unirio.

O Espaço Cultural da Grota lamentou a morte de Fernando e informou que a agenda de eventos da instituição foi cancelada.

"Doce como a flauta que tocava com paixão, Fernando era delicado, mesmo quando agia com firmeza na defesa daquilo em que acreditava. Que seu espírito de liderança e enorme talento continuem sendo referência para todas as crianças e jovens que o tinham como exemplo. Vai, Fernando, tocar com os anjos. Que sua viagem seja tranquila, repleta de música e paz", publicou o Espaço Cultural da Grota em suas redes sociais.