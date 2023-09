Motociclista morre ao colidir com carro na Ponte Rio-Niterói

Um motociclista morreu, na Ponte Rio Niterói, em sentido Rio, na tarde dessa segunda-feira (4), após o veículo que dirigia bater na prancha de um caminhão-guincho da concessionároia Eco-Ponte. O condutor da moto morreu no local. Por causa do acidente, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) precisaram interditar duas faixa da auto estrada, o que gerou engarafamentos quilométricos.

As retenções se estenderam ao Rio de Janeiro, também em função do grande fluxo de veículos no horário do 'rush' da tarde. De acordo com a Concessionária Ecoponte, o caminhão-guincho estava parado no local prestando atendimento de remoção a um veículo enguiçado, quando o motociclista atravessou a faixa interditada e colidiu no veículo.

No final da tarde, o congestionamento já chegava a 12 quilômetros. A identificação do motociclista morto não foi divulgada.

