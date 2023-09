Carro pega fogo na Ponte Rio-Niterói e assusta motoristas

Veículo pegou fogo perto do pedágio no sentido Niterói - Foto: Ricardo Papel/ TV Universo

Veículo pegou fogo perto do pedágio no sentido Niterói - Foto: Ricardo Papel/ TV Universo

Um carro pegou fogo nas proximidades da praça do pedágio na Ponte Rio-Niterói, na manhã desta terça-feira (5). O incidente ocorreu no sentido Niterói da via.

Duas faixas da ponte precisaram ser interditadas, segundo a Ecoponte. A concessionária informou que o tempo de travessia no sentido Niterói é de, aproximadamente, 13 minutos. Já no sentido Rio é de cerca de 38 minutos.

Leia também:

➢ Motociclista morre ao colidir com carro na Ponte Rio-Niterói

➢ Identificados jovens que morreram em acidente de moto no Amendoeira





Veículo pegou fogo na manhã desta terça (5) Ricardo Papel/ TV Universo

Autor: Ricardo Papel/ TV Universo

Ainda não se sabe as causas do incêndio que atingiu o veículo.