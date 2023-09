Banco Central aborda possibilidade de usar PIX sem internet

O “Relatório de Gestão do Pix – Concepção e primeiros anos de funcionamento 2020-2022”, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (4), aborda novas possibilidades de desenvolvimentos futuros para a ferramenta. Entre as funcionalidades que poderão ser aplicadas no Pix está o uso do serviço sem conectividade à internet para realizar transações.

O BC também afirma que há espaço para estudar formas alternativas de iniciação de pagamentos, que poderão ser aplicadas em pedágios em rodovias, estacionamentos e transporte público.

Leia também



➢ Médica remove barata de ouvido de paciente e vídeo viraliza

➢ Piloto morre em queda de avião em chá revelação no México

A autoridade monetária ainda indica a possibilidade de que o Pix seja utilizado para pagamentos a prazo ou parcelados e de compras de bens e de serviços no exterior. O órgão indica que muitas novidades ainda serão implementadas, mas não esclarece quais são elas nem qual é previsão de implementação.