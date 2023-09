Marcus Majella detona o ex-namorado em publicação: "Maricona"

O ator Marcus Majella, que interpreta o personagem Ferdinando no seriado "Vai que cola", fez um post de desabafo sobre a atual relação com o ex-namorado, Guilherme Castro. Marcus afirmou, através do seu Instagram, que o ex vive acompanhando sua vida, mas não se importa com o cachorro que adotaram junto. Ele também garante que o ex nunca pagou uma conta enquanto ainda estavam namorando.

"A maricona do meu ex me acompanha igual novela aqui nos stories. Mas não é capaz de perguntar pelo próprio cachorro que está há 4 meses sem vê-lo", escreveu.

Marcus se mostrou indignado com a situação e disse que para agir dessa forma “tem que ser um espírito muito ruim”, completando que a ideia de adotar o pet foi de Guilherme. Em seguida, o ator continuou seu desabafo, relatando que ele era o responsável por pagar as contas da casa, assim como a faculdade do ex.

"Mas também nunca pagou uma ração enquanto morávamos juntos. Nunca pagou uma conta de veterinário... Assim como também não pagava uma conta de luz, condomínio, compras da casa, nada. Até a faculdade da maricona eu pagava", desabafou.

Em maio, os dois foram assistir ao show de Beyoncé em Estocolmo, na Suécia. Junto à eles estavam a mãe de Majella, Thales Bretas (viúvo de Paulo Gustavo) e a irmã do humorista.



O comediante, de 44 anos, e o publicitário, de 27, estavam juntos desde abril de 2018 e resolveram terminar a relação no início de 2022. No final de 2021, os dois passaram o Réveillon juntos em Berlin, na Alemanha, e estavam morando no apartamento de Majella, na Lagoa, na Zona Sul do Rio. Em dezembro, eles fizeram uma viagem a Portugal junto com a mãe do comediante.