Médica remove barata de ouvido de paciente e vídeo viraliza

Uma médica removeu uma barata do ouvido de uma paciente que reclamava de dor. O registro do momento foi compartilhado pela profissional Paula Avalos, que faz residência no Hospital Departamental de Villavicencio, em Meta, na Colômbia.

"Malditas baratas”, escreveu no post, que já acumula cerca de 2,8 milhões de visualizações e 53 mil curtidas até a manhã desta segunda-feira (4). A primeira tentativa falha e a médica tenta outra vez até conseguir retirar o inseto, com a ajuda de uma pinça metálica.

Leia também



➢ Piloto morre em queda de avião em chá revelação no México

➢ Mega-Sena: ninguém acerta e prêmio deve acumular em R$ 55 milhões

De acordo com o jornal Daily Mail, a paciente, não identificada, disse que sentiu como se sua orelha estivesse "estourando", mas só decidiu procurar atendimento médico após a dor persistir.



"É mais comum do que se imagina", disse a médica ao responder a um dos comentários da publicação no TikTok.