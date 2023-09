Motociclista perde parte da perna em acidente em Niterói

Um motociclista teve parte da perna direita arrancada após colidir com um ônibus da linha municipal na manhã desta segunda-feira (04/09), no Cubango, em Niterói. A vítima está internada no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca.

O Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado às 6h20 para atender uma ocorrência na Estrada Viçoso Jardim, altura do número 298, próximo à Praça do Bumba. Ao chegarem lá, encontraram o motociclista, cuja identidade não foi informada, caído na pista. Da panturrilha para baixo, sua perna foi amputada pelo impacto do acidente.

Ele foi socorrido e levado ao Heal. Ainda não há informações a respeito de seu estado de saúde. O tráfego na via ficou interditado em ambos os sentidos durante a manhã, mas já foi liberado.



*Em apuração