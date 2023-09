Mega-Sena: ninguém acerta e prêmio deve acumular em R$ 55 milhões

O concurso 2628 da Mega-Sena foi realizado no último sábado (2), mas ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o próximo prêmio acumulado deve chegar a R$ 55 milhões..

A novo sorteio será realizado na terça-feira (5). As dezenas do último concurso foram: 05 - 14 - 32 - 40 - 53 - 54.

As apostas para o concurso 2629 podem ser feitas em qualquer casa lotéricas credenciada pela Caixa ou pela internet.



O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5. Quanto mais números forem marcados, maior é o preço das apostas. Um jogo com 7 números sai a R$ 35. A aposta máxima é de 20 números e sai a R$ 193,8 mil.