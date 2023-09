Wesley Safadão anuncia pausa nos shows por 'problemas de saúde'

A nota pediu "compreensão a todos" e agradeceu o carinho do público - Foto: Divulgação

O cantor Wesley Safadão anunciou, neste domingo (3), que fará uma pausa em sua agenda de shows por tempo indeterminado. Ele explicou, através de uma postagem no Instagram, que apresentou "problemas de saúde".

De acordo com a publicação, Safadão vai se afastar dos palcos por orientação médica. "Em breve estarei de volta, até lá espero contar com o apoio de todos vocês", escreveu o artista na legenda do post.

A nota, assinada pela Camarote Shows, pediu "compreensão de todos" e agradeceu o carinho que o público sempre teve com o cantor.



"Em breve mais informações sobre a agenda de compromissos", finalizou o texto.