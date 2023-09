Fumaça faz avião pousar em emergência no Santos Dumont, no Rio

Na manhã deste sábado (2), um avião da Gol precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Santos Dumont, instantes após a decolagem, por conta da liberação de uma fumaça branca dentro da aeronave. O voo tinha como destino Congonhas, em São Paulo.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a fumaça dentro da aeronave.

Segundo a companhia aérea, a aeronave pouso sem intecorrências no Santos Dumont, e os 102 passageiros do avião foram desembarcados pelas escadas, em segurança. Por meio de nota, a Gol disse ainda ter acompanhado quatro passageiros ao posto médico do aeroporto. Todos já foram liberados.

Os passageiros já foram reacomodados em outros voos, acrescenta a companhia.



A fumaça teria se originado de "de vapores de fluido hidráulico que adentraram a cabine pelo sistema de ventilação", segundo a empresa. Equipes de segurança e manutenção irão investigar o que causou o incidente.