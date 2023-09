Niterói concorre ao prêmio de melhor prática de participação cidadã

A Prefeitura de Niterói está entre as finalistas do prêmio de melhor prática de participação cidadã do Observatório Internacional de Participação Democrática (OIDP), com o case “Colaboração na Gestão da cidade através do Colab e das redes sociais”. A cidade é uma das únicas brasileiras a aparecer na lista de finalistas e concorre com dezenas de outros selecionados de todas as partes do mundo.

A população pode ajudar a cidade a conquistar essa premiação votando pelo site https://participate.oidp.net/processes/award2023/f/280/proposals/3242, a partir desta sexta-feira (1). A votação fica disponível até o dia 12 de setembro. Niterói é finalista na categoria “Cidadania”. Os vencedores serão apresentados no Congresso que acontece em novembro.

Fernando Stern, coordenador de comunicação digital e relacionamento com o cidadão de Niterói, explica que a cidade já tem uma tradição de participação social e que conta com o engajamento de todos para que Niterói ganhe mais esse prêmio.

“Niterói é uma cidade com uma longa história de mobilizações sociais e que instituiu, muitas vezes de forma inovadora, diversas ferramentas de escuta e participação social. Há cerca de 10 anos, foi iniciada uma estratégia, nas redes sociais, com a abertura de canais para receber demandas e sugestões da população em tempo real e sem a mediação da burocracia tradicional. Nesse processo, estabelecemos uma parceria com o Colab que, na época, era uma Startup recém reconhecida pela ONU como 'Melhor Plataforma de Governança e Participação'. Juntos desenvolvemos esse importante case que agora está sendo reconhecido internacionalmente”, destaca Stern.

Para votar é preciso se cadastrar e escolher Niterói com o case “Colaboração na Gestão da cidade através do Colab e das redes sociais”. A votação é feita pelo link https://participate.oidp.net/processes/award2023/f/280/proposals/3242. A cidade concorre ao prêmio na categoria Cidadania. No site da prefeitura há também um banner com mais informações sobre o prêmio e também um passo a passo para que as pessoas saibam como votar corretamente.

“Contamos com a mobilização e ajuda da população que, há muitos anos colabora com a gestão municipal, através das redes e do Colab, para um bom resultado nessa votação”, salienta o coordenador.

A parceria entre a Prefeitura e o Colab iniciou em 2013 e passou por um período de testes. No ano seguinte, a plataforma começou a ser usada oficialmente. Atualmente, o Colab conta com 170 mil cidadãos cadastrados, uma proporção muito alta, considerando que Niterói possui cerca de 500 mil habitantes. Desde a implantação da plataforma, a prefeitura já registrou mais de 158 mil solicitações de cidadãos. Foram 28.500 cadastros em 2021, 39.200 em 2022 e, em apenas seis meses de 2023, já são 27.532 solicitações registradas.

“Isso mostra a grande e crescente adesão da população. A nossa parceria com o Colab é apontada como a experiência mais robusta de governo digital e gestão colaborativa na região e uma das mais eficientes do país. Isso é um orgulho para a gente”, ressalta o coordenador.

Na plataforma, já foram realizadas mais de 50 consultas públicas junto a população sobre os mais variados temas relacionados a Niterói, somando quase 100 mil participações. Além das consultas, o aplicativo também é usado para o agendamento da vacinação contra a Covid-19.

Durante a pandemia, essa ferramenta evitou que a pessoa ficasse muito tempo em filas, reduzindo sua espera nas unidades de saúde e diminuindo, também, o tempo de exposição ao vírus.

“Recebemos carta branca das últimas gestões, que concordam que a comunicação digital e um relacionamento constante e direto com os cidadãos precisam ser prioridade. E essa parceria tem dado ótimos resultados. Temos a certeza de que todo o empenho em estabelecer esses canais é o caminho certo. Afinal, para nós, o cidadão precisa estar envolvido no dia a dia da política, seja cobrando a gestão ou propondo soluções. Queremos aproximar cada vez mais o cidadão e o poder público”, conta Stern.

A subsecretária da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos e gerente do projeto, Mariah Araujo, complementou a declaração, informando que a plataforma, que também passou a ser utilizada em outros municípios do estado, é um case de sucesso em Niterói.

“Com o Colab, conseguimos organizar melhor o fluxo de encaminhamento das demandas dentro da Prefeitura, gerando economia e velocidade para a gestão e maior satisfação para o cidadão. Atualmente estamos trabalhando na implementação do Aplicativo de Campo, mais um módulo desenvolvido em parceria entre o governo e a plataforma, que permite que os funcionários da ponta possam dar baixa na solicitação logo após a sua execução”, ressaltou Mariah.

A Prefeitura também usa o Colab no balcão de atendimento presencial de suas Administrações Regionais, que recebem cidadãos em suas unidades e realizam vistorias nos bairros. Para isso tudo funcionar, é preciso envolvimento e prioridade de todos os órgãos da gestão municipal. Hoje são 264 servidores capacitados operando a plataforma, recebendo e respondendo às demandas dos cidadãos.