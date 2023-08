Delegacia de Niterói prende integrante de quadrilha especializada em roubo a residências de luxo

De acordo com as investigações, para abordar as vítimas, os criminosos se identificavam como policiais. - Foto: Divulgação

Policiais civis da 79ª DP (Jurujuba) deflagraram, nesta terça-feira (29/08), uma operação contra uma quadrilha especializada em roubo a residências de luxo. A ação contou com o apoio do Ministério Público de Niterói. De acordo com as investigações, para abordar as vítimas, os criminosos se identificavam como policiais.



Um dos assaltos aconteceu no dia 2 de agosto, quando o grupo saiu da capital fluminense em direção ao município da Região Metropolitana para roubar uma residência no bairro de São Francisco. Na ocasião, eles levaram joias e eletrodomésticos.

Nesta terça-feira, os agentes conseguiram capturar um dos integrantes. O homem também foi autuado em flagrante por posse de munição. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporária e dois de busca e apreensão.



Outros dois endereços ligados aos demais investigados também foram alvo de buscas. Os mandados foram cumpridos em Rocha Miranda e Coelho Neto, na Zona Norte do Rio de Janeiro.



Na ação, os agentes apreenderam o veículo utilizado no crime, aparelhos celulares e uma joia reconhecida pela vítima. As investigações seguem para identificar os demais envolvidos.