Feira Agroecológica da APA de Maria Paula terá edição de aniversário

Neste domingo (3), a Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, receberá uma edição especial da Feira Agroecológica e Gourmet, a partir das 10h, em comemoração ao aniversário de São Gonçalo, no dia 22 de setembro.

Além do espaço verde, com área de lazer e trilhas para a diversão de toda a família, a feira terá uma programação cultural especial, numa parceria entre as secretarias de Meio Ambiente, através da Subsecretaria de Áreas Verdes, e de Turismo e Cultura: show de musical "Igor Carvalho convida Negamanda", além de atividades socioeducativas e lúdicas para a comunidade local e visitantes.

A feira agroecológica de Maria Paula acontece a cada 1° primeiro domingo do mês e reúne cerca de 40 expositores, com produtos diversos agroecológicos, como frutas, verduras, cogumelos e plantas, artesanato, área gourmet e bebidas artesanais. Todas as trilhas da APA e os brinquedos do playground estarão abertos aos visitantes.

Serviço:

Feira agroecológica e gourmet

Local: Apa Estâncias de Pendotiba

Rua Rigel Pacca Corrêa, sem número, Maria Paula

Data: Domingo, dia 3 de setembro

Horário: 10h às 17h