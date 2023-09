Maricá realiza Dia “D” de Multivacinação neste sábado (02)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, promove neste sábado (02/09), das 9h às 16h, o Dia “D” de Multivacinação, disponibilizando em 25 Unidades de Saúde da Família (USF) as vacinas de rotina para a faixa etária de até 14 anos e a dose contra a Influenza (gripe) para todos com idade acima de seis meses. Além disso, os pequenos de seis meses a 11 anos terão a oportunidade de se vacinar contra a Covid-19 nas USF Inoã 2 e Elenir Umbelino de Mello. Já o grupo com 12 anos ou mais (adolescentes, adultos e idosos) poderá regularizar o esquema vacinal contra a Covid-19 nas USF Central, Jardim Atlântico, Marinelândia, Chácara de Inoã e São José 2.





A ação possibilita que a população atualize a vacinação em um sábado, facilitando o acesso aos polos de imunização e oferecendo a oportunidade de toda a família se proteger contra várias doenças.

Durante a mobilização, as crianças e adolescentes com idade até 14 anos poderão receber as seguintes vacinas de rotina: pentavalente, rotavírus, pneumocócica 10, meningocócica C, poliomielite (VIP), hepatite A, tríplice bacteriana (DTP), HPV, tríplice viral, VOP, varicela (catapora), febre amarela, hepatite B, difteria e tétano (DT), meningocócica quadrivalente (ACWY).





A secretária de Saúde, Solange Oliveira, ressaltou a importância da mobilização para a proteção contra várias doenças, convocando a população a participar.





“O Dia “D” de Multivacinação é o momento dos pequenos de até 14 anos receberem as vacinas de rotina e todos os públicos podem regularizar a vacinação contra a gripe e a Covid-19. Com isso, oferecemos essa chance em um sábado para aqueles que não podem comparecer às USF nos dias úteis, mobilizando toda a família. Por isso, pedimos que os maricaenses se unam a essa corrente: vá até a unidade mais próxima e garanta proteção essencial no dia a dia”, afirmou.





Vacinação contra a Covid-19 no Dia “D”





Lembrando que as pessoas a partir de 18 anos e aquelas com alguma comorbidade com 12 anos ou mais poderão receber o reforço bivalente contra a Covid-19 no Dia “D”. A dose atualizada, que protege contra as variantes mais recentes da doença, estará disponível àqueles que tomaram, pelo menos, duas doses das vacinas anteriores (monovalentes) nas USF Central, Jardim Atlântico, São José 2, Chácara de Inoã e Marinelândia. Também é possível receber alguma das doses anteriores nessas unidades.





Durante a mobilização, haverá vacinação infantil contra a Covid-19 nos polos dessa faixa etária, que são a USF Inoã 2 e Elenir Umbelino de Mello (Flamengo). Os pequenos de seis meses a 4 anos que iniciaram o esquema vacinal com a Pfizer Baby precisam receber um total de três doses, com quatro semanas de intervalo entre a primeira e a segunda, além da administração de uma terceira dose após, no mínimo, oito semanas da segunda aplicação. Já as crianças de 5 a 11 anos devem receber duas doses da vacina, além de um reforço quatro meses após a segunda dose.





Endereços das Unidades de Saúde da Família





– USF Central: Rua Clímaco Pereira, 241, Centro.



– USF Jardim Atlântico: Rua 36 (esquina com a Rua 53), lote 01, quadra 206.



– USF Marinelândia: Rua 09, quadra 15, Cordeirinho.



– USF Chácara de Inoã: Rodovia Amaral Peixoto, km 16, ao lado do Polo Mania, Inoã.



– USF São José 2: Estrada da Cachoeira, s/n.



– USF Elenir Umbelino de Mello: Rua Ary Spindola, quadra A, lote 352, Flamengo.



– USF Ponta Negra: Rua Alcebíades Teodoro Pereira, s/n.



– USF Bambuí: Avenida do Contorno, s/n.



– USF Barroco: Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2, Itaipuaçu.



– USF Inoã 2: Rodovia Amaral Peixoto, km 14 (ao lado do DPO).



– USF Mumbuca: Rua Hipólito de Abreu Rangel, s/n.



– USF Santa Paula: Estrada de Cassorotiba, s/n.



– USF Inoã 1: Rua Caio de Figueiredo (travessa CIEP), s/n.



– USF Carlos Alberto Soares de Freitas: Rua 23, quadra 29, lote 06, Bosque Fundo, Inoã.



– USF Carlos Marighella: Rua Áustria, s/nº, condomínio MCMV de Itaipuaçu.



– USF Santa Rita: Rua 36, quadra 433 (esquina com Rua 83), Jardim Atlântico Leste, Itaipuaçu.



– USF Recanto: Rua Engenheiro Domingos Barbosa, s/n, Itaipuaçu.



– USF São José 1: Rua 18, s/n, loteamento Jardim Ouro Mar.



– USF Retiro: Estrada do Retiro, s/n.



– USF Ponta Grossa: Rua Irineu Ferreira Pinto, s/n.



– USF Bairro da Amizade: Rua Eliete Rocha Santos (Rua 53), lote 31, quadra 91.



– USF Guaratiba: Estrada Beira da Lagoa, s/n.



– USF Barra: Rua 04, lote 03, quadra 0.



– USF Espraiado: Rua Gualberto Batista de Macedo, s/n.



– USF Ubatiba: Avenida Niterói, s/n.