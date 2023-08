Educação do Estado do RJ estreia com sucesso na Bienal do Livro

Estreia será nesta sexta-feira, com muitas novidades na Bienal do Livro - Foto: Divulgação/Governo do Estado

Estreia será nesta sexta-feira, com muitas novidades na Bienal do Livro - Foto: Divulgação/Governo do Estado

“Educação de talento”, estande da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, vai estrear em grande estilo, nesta sexta-feira (01/09), na Bienal do Livro, no Riocentro, na Barra da Tijuca. Além de apresentação de robótica, haverá no espaço colorido montado no Pavilhão 4, no Setor Verde, bate-papo com professores-escritores, exposições, quiz intercultural, entre outras atrações.



A secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, estará na cerimônia de abertura da maior feira literária do país. E, nesta sua 21ª edição, a Bienal comemora 40 anos, reunindo escritores, leitores, estudantes e professores. No estande da Secretaria de Educação, que receberá 20 mil alunos e cinco mil profissionais da educação, será celebrada a reunião de ideias, obras e talentos. E mais: promovidas integração, cultura e diversão. Será uma oportunidade para mostrar novos caminhos e possibilidades para os jovens estudantes da rede estadual de ensino.

"Não tenho dúvidas de que serão dez dias de muita alegria e aprendizado. Queremos que nossos alunos levem na bagagem, após a Bienal, sonhos, expectativas, muito conhecimento e oportunidades. Não adianta sentir o aroma de um bom livro e não poder degustá-lo. Por isso, estamos fornecendo 20 mil vouchers para que os nossos estudantes possam comprar livros. E, no estande “Educação de talento”, que erguemos no Riocentro, teremos apresentações, bate-papo com professores-escritores, varal de livros, jogos, brindes e muita diversão", lembra Roberta Barreto.

Além de um palco principal, o estande contará com espaços para troca de conhecimentos nas áreas de arte, esportes, matemática, tecnologia e linguagem. Também foi criado o “Cantinho do Autor” e o quadro “Deixe sua Arte”, para os alunos registrarem toda a sua criatividade. Em um painel tangram, haverá a brincadeira de montar imagens, e, nas paredes “instagramáveis”, os alunos poderão registrar a visita com fotos e selfies. E os visitantes ainda vão poder se distrair com os óculos 3D utilizados nas “salas makers” das escolas da rede.



Serão promovidas competições, que vão formar o “Circuito de talentos” com “quiz”, “Bola ao Cesto” e “Jogo da Memória”. E os professores poderão dar “dicas” e uma força para os participantes. Também foi criada uma programação que reúne apresentações, atividades e debates sobre tecnologia, metodologias educacionais, meio ambiente, saúde, esporte, questões étnico-raciais e literatura infanto-juvenil. Estudantes vão apresentar seus projetos, professores-autores participarão de rodas de conversa, e educadores falarão sobre vários temas. Haverá, também, contação de histórias, oficinas e entrevistas.

Daniel Tavares Neves, de 16 anos e aluno da 2ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual Hebe Camargo, em Pedra de Guaratiba, vai participar do estande da Seeduc-RJ com um projeto de robótica da escola. Trata-se de um fliperama, com vários jogos, criado a partir de uma porta de armário velha que o aluno levou para a escola. É a segunda visita dele à Bienal, mas a primeira com direito a uma apresentação de um projeto seu.

"Eu vou falar sobre a criação dos games, a partir da década de 1940, e mostrar como funcionam os jogos criados por nós. Quero que todos se divirtam com o fliperama. Se isso ocorrer, já fico feliz", adianta o jovem, que planeja comprar na Bienal algum exemplar da premiada coleção Harry Potter.

Programação do estande ‘Educação de talento’

- Sexta-feira - Dia 01/09 - Tecnologias/Qualificação profissional

10:00 Apresentação de Robótica

11:00 Conversa com as autoras Tânia Teixeira e Ana Paula Martins, autoras de “Aula chata nunca mais” e “A luz, sua história e suas tecnologias”

14:00 Exposição virtual línguas vivas

15:00 Conversa com alunas autoras do livro Anna Gabriela & Kerinne Evelyn - Sarai Afro Indígena

16:00 Quiz intercultural

19:00 Apresentação do livro: “Milton González, o uruguaio de Ipanema”, de Bruno Azevedo

- Sábado - Dia 02/09 – Literatura/Poesia/Crônicas

11:00 Contação de história e bate-papo literário

13:30 Exposição virtual línguas vivas

15:00 Conversas docentes sobre a obra de Ziraldo

16:30 Oficina de poesias

17:00 Exposição virtual línguas Vivas e tirinhas na educação

18:00 Oficina “Construindo a nossa história”

19:30 Conversa para professor - Instituto Cervantes

- Domingo 03/09 – Metodologias ativas

10:00 Música + Matemática = Saber com diversão

14:00 Rodízio de Saberes - Metodologia ativa de leitura e oralidade

15:00 Oficina com imagens do inconsciente do livro “Eu esfinge”

16:00 Professora Miryan Medeiros recebe a vice-ministra de Educação do Uruguai, Eugenia Silveira Chirimini

16:30 Apresentação de livro e música: “Soul Training. Sistematización abierta en la danza contemporánea”

17:00 Roda de conversa e apresentação das obras literárias

18:00 Oficina “Construindo a nossa história”

19:00 Exposição virtual línguas Vivas e tirinhas na educação

20:00 Quiz intercultural

- Segunda-feira 04/09 – Metodologias ativas/Tecnologias/ Formação docente

09:30 Vivência sobre o livro infantil “Preso no porão”

11:00 Dança dos leques

15:00 Oficina: Metaverso na educação utilizando ferramentas de RA

16:30 Prática pedagógica e TICs na educação

18:00 Bate-papo com os autores: tecnologias e práticas docentes

19:30 Quiz intercultural

20:00 Oficina sobre fake news digital

- Terça-feira - 05/09 – Meio ambiente/Saúde e esporte

09:30 Distribuição de livros Programa Mais Leitura

15:00 Contação de histórias Dani Fritzen & Renato Badeco

16:00 Distribuição de livros Programa Mais Leitura

16:30 Dinâmica sobre futebol paralímpico

17:00 Exposição virtual línguas Vivas e tirinhas na educação

18:00 Oficina “Construindo a nossa história”

19:00 Roda de conversa sobre os impactos da violência na escola

20:00 Quiz intercultural

- Quarta-feira - 06/09 – Questões étnico-raciais/Ancestralidade

10:00 Oficina: Eu sou porque nós somos: relações étnico-raciais e ética Ubuntu

11:00 Oficina e contação de histórias - Atabaque menino

13:30 Oficina de escrita em japonês

14:00 Oficina de escrita em japonês

15:00 Quiz intercultural

16:00 Oficina sobre transmissão de doenças

17:00 Exposição virtual línguas Vivas e tirinhas na educação

18:00 Oficina Construindo a nossa história

19:30 Quiz intercultural

- Quinta-feira - 07/09 – Literatura infanto-juvenil

10:30 Roda de conversa sobre literatura infanto-juvenil

13:00 Contação de histórias

14:00 Bate papo com a autora Amanda Almeida e apresentação da obra “Borboletear e Amar”

15:00 Contação de histórias

20:00 Quiz intercultural

- Sexta-feira - 08/09 – Mulheres/Esporte/Inclusão

10:00 Roda de conversa sobre Inclusão e literatura acessível

15:00 Entrevista com Jackie Silva, do Instituto Jackie Silva

18:00 Bate-papo com a atleta Jessy Borg

19:00 Química acessível

20:00 Quiz intercultural

- Sábado - 09/09 – Apresentações de autores: literatura

10:00 Sarau “Que toda palavra dita ou escrita seja amor”

15:00 Roda de conversa - Ler e escrever: Brasil

17:00 Exposição virtual línguas Vivas e tirinhas na educação

18:00 Oficina Construindo a nossa histŕória

19:30 Quiz intercultural

- Domingo - 10/09 – Questões da adolescência e juventude

10:00 Apresentação do livro “Auréola Prateada”, do aluno-autor Ayrã souza

11:00 Apresentação do Projeto Africanidade

15:00 Bate-papo sobre a obra “Caminhos para uma educação antirracista”

16:00 Roda de Conversa sobre o poder de transformação através da educação pública

17:00 Exposição virtual línguas Vivas e tirinhas na educação

18:00 Oficina “Construindo a nossa história”

