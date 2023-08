Carro de escolta da filha do Lula sofre acidente em Maricá

Pelo menos uma pessoa ficou ferida durante uma acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (31/08) no Flamengo, bairro de Maricá. A colisão teria acontecido entre uma motocicleta e um carro que faz a escolta da filha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Lurian Cordeiro.

O veículo estaria em serviço no momento da batida, que aconteceu por volta das 14h30, segundo relatos. Lurian estava de visita ao município, onde já morou. A filha do presidente, porém, não estava no carro ou próximo ao acidente, segundo informações.

Apenas um homem, de 39 anos, ficou ferido e foi socorrido por bombeiros do Destacamento de Maricá. O homem foi internado no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí. Ainda não há ifnormações atualizadas a respeito de seu estado de saúde.