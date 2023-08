Polícia frustra expansão de 'Rabicó' em Itaboraí

Na tarde desta quarta-feira (30), policiais civis da 71ª DP (Itaboraí), realizaram diligências na localidade de Itambi, em Itaboraí, com o objetivo de combater a expansão do tráfico naquela região, pois o líder do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, conhecido como "Rabicó", tem tentado aumentar as vendas de entorpecentes naquele local por meio do seu homem de confiança, apelidado de GT.

Desta forma, os policiais, munidos de informações de inteligência, conseguiram surpreender sete elementos que estavam traficando, armados, nesta localidade.

Com eles foram arrecadados grande quantidade de drogas (cocaína, maconha e crack), três pistolas, rádios transmissores, vários cadernos de contabilidade do tráfico, uma grande quantidade de material para endolação e três motos roubadas.



Os presos foram conduzidos para 71ª DP , onde a autoridade policial determinou a lavratura do flagrante. Os presos ficarão à disposição da justiça até a audiência de custódia.