Acidente deixa dois feridos na Alameda São Boaventura

O acidente aconteceu na altura do Horto do Fonseca, no sentido Alcântara. - Foto: Divulgação

Um acidente na tarde desta quarta-feira (30), deixou duas pessoas feridas na Alameda São Boaventura, no bairro do Fonseca, na Zona Norte de Niterói.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na altura do Horto do Fonseca, no sentido Alcântara.

A corporação foi acionada para a ocorrência por volta das 11h. O trânsito chegou a ser interrompido na via, mas já foi liberado .

As vítimas foram levadas ao Hospital Estadual Azevedo Lima. O estado de saúde delas não foi informado.