Maricá simboliza o Dia Nacional de Combate ao Fumo com grupos antitabagismo

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, marca o Dia Nacional de Combate ao Fumo (29/08) com a presença de grupos antitabagismo nas 25 Unidades de Saúde da Família (USF) da cidade, que acontecem continuamente durante o ano.

As atividades para aqueles que desejam parar de fumar incluem: rodas de conversa para o compartilhamento de experiências, orientações profissionais e, quando indicado, o tratamento gratuito, disponibilizando adesivos de nicotina, gomas de mascar (parte da terapia de reposição de nicotina) e o medicamento bupropiona.

As pessoas que tenham interesse em participar das ações antitabagismo devem procurar de segunda a sexta-feira, a partir das 8h, a sua USF de referência, ou seja, a mais próxima da residência, verificando o dia e horário dos encontros periódicos. Lembrando que as ações seguem as diretrizes do Programa Nacional de Controle do Tabagismo do Ministério da Saúde.

A secretária de Saúde, Solange Oliveira, ressaltou a importância das atividades de enfrentamento ao uso do tabaco na cidade, promovendo bem-estar.“O Dia Nacional de Combate ao Fumo é um momento de mobilização, onde lembramos as iniciativas antitabagismo desenvolvidas no município. As Unidades de Saúde da Família são a porta de entrada do cuidado e possuem grupos de diálogos sobre vivências, com acompanhamento profissional e tratamento adequado, contribuindo para as pessoas pararem de fumar. Se una a essa corrente de saúde: procure a USF mais próxima da sua casa e participe!”, destacou.



Grupos proporcionam qualidade de vida



Os moradores atendidos na USF Chácara de Inoã garantem que o grupo antitabagismo faz a diferença. Uma delas é a aposentada Valéria Guida, de 65 anos, que parou de fumar graças ao suporte da iniciativa.

“Atualmente, sou uma ex-fumante, muito por conta do apoio que recebi. Uma das coisas que me indicaram foi a atividade física, pois isso estou fazendo taekwondo, que está me ajudando muito. Fumar nunca mais e isso graças ao grupo antitabagismo da USF Chácara de Inoã”, afirmou.Deyse Torres Ferreira, de 60 anos, pontuou que começou a fumar em razão da aceitação coletiva e o apoio do grupo está sendo decisivo para largar o tabaco.

“Começei a fumar aos 13 anos de idade para ser aceita pela sociedade, principalmente porque, na época, era algo considerado bonito e dentro dos padrões. Hoje, tenho enfisema pulmonar e, com o apoio do grupo, estou tentando parar de fumar e já estou há três semanas sem cigarro. Se pudesse, aconselharia o meu eu do passado a evitar agradar visualmente os outros, porque podemos acabar prejudicando a nossa saúde”, concluiu.

Leia também

Acusados pela morte de filho de Cissa Guimarães tem prisão ordenada

Após polêmicas, 123Milhas pede recuperação à Justiça

Sobre o Dia Nacional de Combate ao FumoO Dia Nacional de Combate ao Fumo foi instituído em 1986, através da Lei nº 7.488, com o objetivo de mobilizar e conscientizar a população sobre os malefícios do tabaco, que pode causar cerca de 50 doenças, como diversos tipos de câncer, doenças respiratórias e cardiovasculares.



Lembrando que o tabagismo é considerado uma doença, provocando a dependência da droga nicotina, presente em diversos produtos derivados do tabaco.Dessa forma, as ações de enfrentamento ao tabagismo adquirem papel essencial, ampliando o acesso à informação, o diálogo e troca de experiências sobre o tema, além de possibilitar o tratamento gratuito até a cura.

Endereços das Unidades de Saúde da Família



Funcionamento de segunda a sexta-feira

- USF Central: Rua Clímaco Pereira, 241, Centro.

– USF Jardim Atlântico: Rua 36 (esquina com a Rua 53), lote 01, quadra 206.

– USF Marinelândia: Rua 09, quadra 15, Cordeirinho.

– USF Chácara de Inoã: Rodovia Amaral Peixoto, km 16, ao lado do Polo Mania, Inoã.

– USF São José 2: Estrada da Cachoeira, s/n.

– USF Elenir Umbelino de Mello: Rua Ary Spindola, quadra A, lote 352, Flamengo.

– USF Ponta Negra: Rua Alcebíades Teodoro Pereira, s/n.

– USF Bambuí: Avenida do Contorno, s/n.

– USF Barroco: Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2, Itaipuaçu.

– USF Inoã 2: Rodovia Amaral Peixoto, km 14 (ao lado do DPO).

– USF Mumbuca: Rua Hipólito de Abreu Rangel, s/n.

– USF Santa Paula: Estrada de Cassorotiba, s/n.

– USF Inoã 1: Rua Caio de Figueiredo (travessa CIEP), s/n.

– USF Carlos Alberto Soares de Freitas: Rua 23, quadra 29, lote 06, Bosque Fundo, Inoã.

– USF Carlos Marighella: Rua Áustria, s/nº, condomínio MCMV de Itaipuaçu.

– USF Santa Rita: Rua 36, quadra 433 (esquina com Rua 83), Jardim Atlântico Leste, Itaipuaçu.

– USF Recanto: Rua Engenheiro Domingos Barbosa, s/n, Itaipuaçu.

– USF São José 1: Rua 18, s/n, loteamento Jardim Ouro Mar.

– USF Retiro: Estrada do Retiro, s/n.

– USF Ponta Grossa: Rua Irineu Ferreira Pinto, s/n.

– USF Bairro da Amizade: Rua Eliete Rocha Santos (Rua 53), lote 31, quadra 91.

– USF Guaratiba: Estrada Beira da Lagoa, s/n.

– USF Barra: Rua 04, lote 03, quadra 0.

– USF Espraiado: Rua Gualberto Batista de Macedo, s/n.

– USF Ubatiba: Avenida Niterói, s/n.