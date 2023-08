Ouvidoria Itinerante da EPT estará em Itaipuaçu nesta quarta-feira (30)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), realiza nesta quarta-feira (30/08) mais uma edição especial do projeto “Ouvidoria Itinerante”. O atendimento presencial aos usuários dos ônibus Tarifa Zero e das bicicletas vermelhinhas acontece das 9h às 16h, no Terminal Rodoviário de Itaipuaçu, localizado na Rua Professor Cardoso de Menezes (antiga Rua 1), entre a Ruas 33 e a Rua Van Lerbergue (antiga Rua 34).



Com a ação, os moradores poderão registrar solicitações, reclamações, sugestões e esclarecer dúvidas relacionadas aos transportes de ônibus e bicicletas compartilhadas, como horários, uso dos aplicativos e o desbloqueio do passe das vermelhinhas.



A escolha dos bairros foi feita com a participação dos moradores por meio de enquetes realizadas no perfil oficial da EPT no Instagram. O bairro escolhido foi o mais votado com 39%. Itapeba teve 30%, Espraiado ficou com 19% dos votos e Jacaroá com 12%.



Aplicativo da EPT também disponível para IOS

O aplicativo da EPT, já presente em dispositivos que usam o sistema Android, agora também poderá ser baixado por usuários do sistema IOS (disponível em iPhones). Com isso, cidadãos terão acesso aos horários e itinerários dos ônibus vermelhinhos com mais facilidade na palma de suas mãos.

O App gratuito foi desenvolvido pelo setor de Tecnologia da Informação da autarquia e tem a finalidade de ampliar a comunicação entre a gestão pública e a população maricaense. A navegação é super fácil e permitirá o envio de elogios, solicitações, sugestões, denúncias e reclamações ao canal de Ouvidoria da EPT.





Canal de atendimento da Ouvidoria

Para facilitar a comunicação com os usuários dos vermelhinhos e das vermelhinhas, a EPT conta ainda com um canal de atendimento para recebimento de mensagens via Whatsapp e ligações telefônicas. O contato pode ser feito pelo número: (21) 2638-1825, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.