Colisão entre carro e carreta deixa três mortos em Magé

Um acidente entre um carro e uma carreta deixou três mortos e um ferido grave, na tarde do último domingo (27) na BR-493, em Magé, na Baixada Fluminense. As vítimas foram duas mulheres e um homem, os três estavam dentro do carro no momento da colisão,não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Leia também:

➣ Dois baleados dão entrada em hospital de São Gonçalo

➣ Facção teria mandado recado a detidos acusados de furto em show em Copacabana

O acidente aconteceu na altura do quilômetro 22, às 17h30. Equipes da Polícia Federal Rodoviária estiveram no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, a concessionária EcoRioMinas fez a retirada do motorista que estava na carreta. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Uma quarta pessoa também estava no carro, ela foi socorrida e levada ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.