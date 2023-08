“Carta para quem tem sonho”: estudante do EJA distribui cartas para tentar atrair novos alunos em SG

Não existe idade limite para sonhar e alcançar seus objetivos. Isso é o que a trabalhadora doméstica Marli da Silva Ribeiro, de 58 anos, confirma diariamente desde que realizou o sonho de voltar a estudar este ano. Hoje, aluna da Educação de Jovens e Adultos (EJA), a gonçalense assume também, voluntariamente, um papel de incentivadora, separando um tempo de seu dia para tentar atrair novos alunos para o EJA.

Marli é nascida e criada no município de São Gonçalo. Quando adolescente, apesar do esforço de seus pais, ela viu sua trajetória escolar ser interrompida, na 5ª série, por falta de interesse, um cenário totalmente diferente do que vive atualmente. Agora mãe de dois filhos e avó de cinco netos, a estudante se divide entre trabalho e escola, e se dedica incansavelmente para concluir os estudos e conseguir o sonhado diploma.

A carta foi escrita e é distribuída pela própria Marli | Foto: Layla Mussi

Leia também:

➣ Aberto período de matrículas para curso de Microempreendedor Individual da Faetec

➣ Fundação Mudes oferece 264 vagas de estágio com bolsas até R$ 2 mil

“O meu incentivo partiu de dentro de casa, dos meus filhos. E eu senti vontade de voltar a estudar porque eu quero alcançar um objetivo. Hoje, estou vivendo um momento maravilhoso da minha vida e posso garantir a quem quiser voltar que essa é a melhor época. Não precisa ter medo, não tem erro nenhum, é só querer.”, afirma.



Com o objetivo de ver outras pessoas voltando a estudar, assim como ela fez, a aluna do 7º ano da turma noturna da Escola Municipal Leonor Corrêa, localizada no bairro da Trindade, resolveu escrever uma carta para distribuir nas ruas. No bilhete, Marli se apresenta e convida a população interessada a retornar aos estudos.

“Estudar na EJA significa realizar meu sonho, voltar a estudar e alcançar o que tanto almejo. Se você quer realizar esse sonho ou conhece alguém que deseja, seja um canal de incentivo para realizar o seu sonho ou o de alguém. Será um prazer tê-lo (a) na minha turma! Venha estudar! Nunca é tarde, você vai gostar!”, diz a carta que ela distribui na rua.

No entanto, o interesse de Marli pelo universo da educação não é de hoje. Além de ajudar seu professor na explicação para os outros colegas de turma, na época de escola, ela também atuou no Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral, programa criado em 1970 pelo governo federal para alfabetizar jovens e adultos.

“Eu fiz um treinamento rápido e eu lecionava no Colégio Estadual Lauro Corrêa. Eu não era formada, mas fui preparada para ajudar a população. Só que hoje eu quero fazer isso estando formada. Eu quero estudar, fazer uma faculdade na área da educação e ter meu diploma”, informa.

A diretora geral da escola municipal em que Marli estuda revela que apesar da instituição ser muito acolhedora, nem todas as jornadas estudantis se completam. Há muitos alunos que desistem do ensino por uma série de motivos, como, por exemplo, impedimento do trabalho, esposa ou marido ciumentos e até morte do cônjuge. Porém o fato de existirem estudantes tão dedicados quanto Marli faz com que todo o esforço realizado pela equipe valha a pena.

"Achei linda a atitude dela. Foi uma iniciativa que surgiu dela própria. A Marli escreveu, tirou cópias e começou a distribuir. Ela mesmo queria o nome das pessoas que desistiram para tentar trazê-los de volta. Isso me mostra que a grande força deles é a superação. Eles não são apenas números, cada um é uma história, e nós queremos dar condições para que eles cresçam.", declara Graça Santos.

No presente, a Educação de Jovens e Adultos permite que o aluno retome os estudos e os conclua em menos tempo. A EJA Ensino Fundamental é destinada a jovens a partir de 15 anos que não completaram a etapa entre o 1º e o 9° ano, e pode ter uma duração média de 2 anos para a conclusão. Já a EJA Ensino Médio é pensada para alunos maiores de 18 anos e tem um tempo médio de conclusão de 18 meses.

Na rede municipal de São Gonçalo, existem 19 escolas que atendem o programa EJA. As matrículas podem ser feitas direto nas unidades escolares que atendem ao segmento e é possível se inscrever enquanto durarem as vagas.

“Nós somos todos unidos. Aqui todo mundo se ajuda e tem gente de todas as idades. Tem pessoas que são mães, avós, tias, gente com 60, 50, 40 anos. Às vezes as pessoas falam ‘ah, mas eu não estou mais na idade, pra mim não dá’. Dá sim, é só experimentar que dá. Quando pisar na escola e voltar a sentir o ‘sabor’ da educação não vai querer mais ir embora. Na hora que o cansaço bater bota ele debaixo do sofá e vem.”, declara Marli.

Confira a lista completa de escolas que oferecem a Educação de Jovens e Adultos em São Gonçalo:

Colégio Municipal Presidente Castello Branco – Boaçu

Colégio Municipal Ernani Faria – Neves

Colégio Municipal Estephânia de Carvalho – Laranjal

Escola Municipal Almirante Alfredo Carlos Soares Dutra – Alcântara

Colégio Municipal Amaral Peixoto – Lindo Parque

Escola Municipal Irene Barbosa Ornellas – Jardim Catarina

Escola Municipal José Manna Júnior – Nova Cidade

Escola Municipal Leonor Corrêa – Trindade

Escola Municipal Luiz Gonzaga – Antonina

Escola Municipal Prefeito Nicanor Ferreira Nunes – Jardim Catarina

Escola Municipal Aurelina Dias Cavalcanti – Amendoeira

Escola Municipal Maria Eulália Conceição de Oliveira Maciel – Raul Veiga

Escola Municipal Visconde de Sepetiba – Nova Cidade

Escola Estadual Municipalizada Marlene Salgado de Oliveira – Guaxindiba

Escola Municipal Mario Quintana – Engenho Pequeno

Escola Municipal Anísio Spínola Teixeira – Santa Luzia

Escola Municipal João Cabral de Mello Netto – Vista Alegre

Escola Municipal Célia Pereira da Rosa – Santa Izabel

Escola Municipal Pastor Haroldo Gomes – Itaúna

O jovem ou adulto que deseja se matricular deve levar os seguintes documentos diretamente na escola que deseja estudar: Certidão de nascimento ou casamento; Identidade; Comprovante de Residência; Foto 3×4; Histórico Escolar (caso tenha). Se o jovem ainda for menor de idade, é necessário levar os documentos do responsável.