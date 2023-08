Velório de MC Marcinho será aberto ao público

O velório de MC Marcinho, que morreu neste sábado (26), aos 45 anos, por falência de múltiplos órgãos, será aberto ao público.

Segundo a assessoria de imprensa do cantor, o velório será aberto das 10h às 13h do domingo (27) na capela ecumênica 1 do cemitério vertical do Crematório e Cemitério da Penitência, no bairro do Caju (zona norte do Rio).

Leia mais:

➢Mc Marcinho, o "Príncipe do Funk", morre aos 45 anos

➢ MC Marcinho segue internado à espera do transplante de coração

O corpo de MC Marcinho será encaminhado para cremação às 14h, em uma cerimônia restrita aos familiares.

O artista deixa cinco filhos.