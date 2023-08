Mc Marcinho, o "Príncipe do Funk", morre aos 45 anos

O funk está de luto! Morreu neste sábado (26), um dos maiores artistas do Movimento Funk, Marcio André Nepomuceno Garcia, o MC Marcinho. A informação foi confirmada pelo Hospital Copa D’Or às 9h38.

Leia mais:

➢ MC Marcinho segue internado à espera do transplante de coração

➢ MC Marcinho segue respirando com ajuda de aparelhos

O cantor estava internado desde 27 de junho, no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, com um quadro de insuficiência cardíaca e renal. Neste período, os médicos vinham tentando salvá-lo com diversos procedimentos, mas o 'Príncipe do Funk' acabou não resistindo.

Na noite da sexta-feira 25, o boletim médico sobre Marcinho apontou uma “significativa piora” nas 24 horas anteriores.