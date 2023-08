Maquiador dos famosos desaparece em Itaboraí

O maquiador das estrelas Ricardo Tavares, o Rico, está desaparecido desde a última terça-feira (22), após sair de um sítio em Itaboraí a caminho de sua casa nova em Itaipuaçu, Maricá.

A atriz Danni Suzuki, amiga pessoal de Ricardo, usou suas redes sociais para fazer um apelo para encontrar o amigo.

"Amigos, meu MELHOR AMIGO, meu irmão, que preenche minha vida com tanta cor e amor há 25 anos coladinho comigo SUMIU anteontem (22/8) saindo do sítio em Itaboraí e indo para a casa nova em Itaipuaçu, levando umas plantinhas no carro pra plantar lá. Nesse trajeto ele sumiu! MEU DEUS! Não consigo mais imaginar o que pode ter acontecido, então estou agarrada com Deus e pedindo que por favor DIVULGUEM! Ricardinho é um dos melhores make up artists do nosso país! Um ser maravilhoso, criativo, alegre e mais do que mágico. Me ajudem a achar meu irmão! Por favor!", escreveu ela.

Após a postagem, vários artistas entraram na corrente e estão ajudando na divulgação.

Polícia divulgou cartaz para ajudar nas investigações | Foto: Divulgação

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) da Divisão de Homicídios de Niterói. Segundo as informações da polícia, Ricardo Luiz Milane Tavares desapareceu no dia 22 de agosto em Retiro, Itaboraí (RJ). A DDPA pede que quem tenha informações sobre o paradeiro do maquiador ligue para os números (21) 2202-0338 ou (21) 2582-7129.