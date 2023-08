Pane em semáfaro coloca em risco pedestres no Alcântara, SG

De acordo com relatos, há mais ou menos vinte dias, o "sinal vermelho" do semáforo, sentido Alcântara, não funciona - Foto: Divulgação

De acordo com relatos, há mais ou menos vinte dias, o "sinal vermelho" do semáforo, sentido Alcântara, não funciona - Foto: Divulgação

Moradores e pedestres dos bairros Trindade e Alcântara estão sendo atingidos diretamente pela pane de um semáforo localizado em frente ao 7º Batalhão de Polícia Militar, na Rua Doutor Alfredo Backer.

De acordo com relatos, há mais ou menos vinte dias, o "sinal vermelho" do semáforo, sentido Alcântara, não funciona, atrapalhando assim, a vida dos pedestres que precisam atravessar a via.

"Quando o sinal que dá acesso à entrada para a Trindade está aberto, o sinal que vai para Alcântara tem que estar fechado, o que não está acontecendo", disse um morador da região.

Leia também



Maquiador dos famosos desaparece em Itaboraí

Alunos do Sesi-SG são aprovados em Universidade de Portugal

Procurada, a Prefeitura de São Gonçalo não se manifestou até a publicação desta matéria.