INSS Rio realiza mutirão de perícia médica e análise de BPC/Loas neste final de semana

A Superintendência Regional do Rio de Janeiro do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) dá continuidade aos mutirões para reduzir o tempo de espera por atendimentos. Neste final de semana, os eventos acontecerão na Baixada Fluminense e na Zona Norte do Rio. A expectativa é reduzir as filas de requerimentos, garantindo agilidade dos serviços ofertados à população.



Na Baixada Fluminense, a ação acontece neste sábado (26), na Agência da Previdência Social localizada na Rua Marechal Deodoro, número 1119, bairro Jardim 25 de Agosto, em Duque de Caxias. Ao todo, serão disponibilizadas 140 vagas para avaliação social e 150 vagas para realização de exame médico pericial.

Na Zona Norte, o mutirão será realizado no sábado (26) e domingo (27), na Agência da Previdência Social da Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. A previsão é que 14 Assistentes Sociais do instituto realizem cerca de 150 atendimentos. Não serão realizadas perícias médicas durante o mutirão.



O mutirão de BPC faz parte das medidas adotadas pelo INSS para reduzir a fila para concessão de benefícios como auxílio-doença e BPC/LOAS e, assim, garantir um atendimento de qualidade ao cidadão.



“Os mutirões são uma importante ferramenta do INSS para levar o serviço necessário a quem mais precisa. Neste fim de semana, teremos mutirão nas Agências do Rio de Janeiro - Praça da Bandeira e em Duque de Caxias, aproximadamente 15 profissionais estarão envolvidos nessas ações. A expectativa é que mais de 200 pessoas possam realizar as avaliações sociais, contribuindo, assim, para promover o direito a uma população que tanto precisa”, comentou a chefe do Serviço Social da SRSE III, Joelma Cursino.



O próximo mutirão no estado do RJ já está programado para ser realizado na Agência da Previdência Social da Avenida Brasil, em Irajá, na Zona Norte do Rio, no dia 2 de setembro. Para ter acesso aos mutirões no RJ, o cidadão deve realizar o agendamento através da Central Telefônica 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.