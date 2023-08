Vai ao mercado? Confira os preços dos produtos da cesta básica desta semana

De acordo com a pesquisa realizada nesta semana por O São Gonçalo, entre os destaques com redução de preços estão o tomate e a cebola - Foto: Lívia Mendonça

A quarta semana de agosto chegou e com ela, algumas alterações, para mais e para menos, nos insumos básicos das cestas básicas, indispensáveis no dia a dia do consumidor brasileiro.

Em mais uma semana de pesquisa, OSG listou e comparou os valores dos produtos em três mercados do município, comparando-os com a pesquisa realizada na última semana, facilitando assim, as compras da população que procura pelo melhor preço.

Em alta



Entre os produtos que se destacam como as maiores altas da semana no Guanabara estão o feijão, com aumento de 10% e a maçã, com 14%.

No Mundial, a notícia é boa para o consumidor que não conseguiu fazer as compras na última semana e precisou deixar para essa. Após a pesquisa, o único aumento nos itens da cesta básica foi o da maçã, com alta de 9%.

Já no Assaí, o aumento pôde ser observado no valor do feijão 10%, óleo 1%, leite 14% e também em alguns itens do setor de Hortifruti como: pimentão 3%, cenoura 0,20%, couve manteiga 50% e alho 2%.

Em verde, os produtos que tiveram queda na inflação. Em vermelho, as altas na inflação e em amarelo, o melhor preço entre os três mercados | Foto: Lívia Mendonça

O professor Gilberto de Albuquerque, de 44 anos, costuma fazer suas compras no Guanabara e garante que notou mais pontos positivos do que negativos nessa semana de compras.



"Passei aqui no mercado na sexta-feira passada e hoje estou vindo novamente. Até agora pelo que estou vendo, notei mais quedas do que altas nos preços. Isso é muito bom, atrai o consumidor e traz um incentivo para as compras", disse o professor.

Considerando a soma dos produtos da cesta básica, o mercado que apresentou o maior preço total nesta semana foi o Mundial.

Em baixa

As notícias são ótimas para os donos de casa que gostam de economizar na ida ao mercado. Os três mercados pesquisados pela reportagem apresentaram queda nos valores de alguns itens da cesta básica.

No Guanabara, diversos produtos tiveram redução nos preços esta semana, como a farinha de trigo -5% e a manteiga -11%. No setor de Hortifruti a notícia também é ótima para o consumidor. Destaques para queda nos valores: tomate -20%, cebola -12%, batata -16%, couve e alface, com -19% cada e laranja -3%.

Couve-manteiga e alface tiveram redução de 19% no Guanabara | Foto: Lívia Mendonça

No Mundial, os destaques vão para o acém, com redução de -7%, tomate -20%, cebola -19% e laranja -10%.

A laranja teve queda de preço no Guanabara e no Mundial | Foto: Lívia Mendonça

Já no Assaí, os destaques positivos para o "bolso" do consumidor são: farinha de trigo -16%, açúcar -6%, tomate -13% e cebola -14%.

A farinha de trigo também foi destaque nos produtos com redução de preço nesta semana | Foto: Lívia Mendonça

Com a redução no valor da cebola e da farinha de trigo nos mercados pesquisados, a "boa" para o fim de semana é fazer uma cebola empanada para comer como petisco.



Receita - cebola empanada



Ingredientes:

- 4 cebolas

- 1 copo de farinha de trigo

- Óregano

- Óleo

- 1 copo de leite

- 1 ovo

- Sal

- Água

Modo de preparo:

1- Corte as cebolas em rodelas bem finas

2- Separe os anéis e deixe de molho na água com um fio de óleo por uma hora, para tirar o gosto amargo da cebola

3- Bata o ovo, misture no leite e tempere com sal e orégano

4- Tempere também a farinha de trigo com sal e orégano

5- Passe as rodelas de cebola no leite temperado e depois na farinha

6- Frite em óleo quente sem sobrepô-las e escorra em papel absorvente

7- Pronto! Agora é só se deliciar