Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, capta mais um coração

Um helicóptero do Programa Estadual de Transplantes (PET) deu apoio logístico à operação - Foto:

Um helicóptero do Programa Estadual de Transplantes (PET) deu apoio logístico à operação - Foto:

Mais um coração foi captado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na manhã desta quinta-feira (24). Um helicóptero do Programa Estadual de Transplantes (PET) deu apoio logístico à operação. O órgão foi levado para um hospital no Rio de Janeiro.



A Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (Cihdott) do Heat também captou córneas, rins e pâncreas de um homem de 35 anos, que entrou na unidade no último dia 19, vítima de trauma.

O paciente deixou o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) sob aplausos dos funcionários, entre eles médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, assistentes sociais, psicólogos, maqueiros e pessoal de apoio e administrativo, que formaram um corredor humano até o centro de trauma onde foi feito o procedimento. O ato simboliza gratidão pelo sim a doação de órgãos.

Leia também

Maquiador dos famosos desaparece em Itaboraí

Andressa Urach comfirma prostituição e diz que se programa custa R$ 15 mil



Somente nos primeiros seis meses deste ano, o Heat fez cerca de 70 captações de órgãos, tecidos, córneas e ossos. Nos dias de captação, que é realizada em um dos centros cirúrgicos do Centro de Trauma do Heat, são montadas no hospital uma verdadeira força-tarefa envolvendo muitos profissionais.

“Quando um potencial doador é identificado e a equipe médica visualiza a doação de órgãos cuja captação e transporte tem que ser feitas em até quatro horas, como o coração, a Comissão aciona a Central Estadual de Transplantes, que envia helicóptero e até batedores da Polícia Militar para que o paciente que está do outro lado receba o transplante no tempo certo.”, explica o médico Renato Rodrigues.