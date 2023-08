Andressa Urach confirma prostituição e diz que seu programa custa R$ 15 mil

Depois de aparições polêmicas ao lado de atores pornográficos, Andressa Urach voltou a ser o foco de opiniões variadas do grande público, não apenas após admitir ter voltado à prostituição, mas também o alto valor que cobra por um programa - R$ 15 mil por uma hora com o cliente.

"Nunca contei. Cobro R$ 15 mil a hora", disse ela, em entrevista ao "Fofocalizando". E foi mais além em suas revelações bombásticas. "Eu aprendi, desde os 21 anos, a ganhar dinheiro em troca de sexo. Tenho dificuldade de ter relação sexual se não for me pagando. Acho que tenho fetiche", explicou Andressa, que também vende vídeos de nudez e sexo em uma plataforma adulta.

Aos 35 anos, a ex-vice Miss Bumbum afirma que planeja usar os valores que tem recebido com sexo para ter uma aposentadoria tranquila e disse que pretende se prostituir por um tempo de cinco anos.

"Eu vejo o meu corpo como um produto, um objeto. Tem um valor, compra quem quer, eu estou faturando. Eu não quero viver muito tempo trabalhando com a minha imagem, com o meu corpo. Estabeleci um tempo de cinco anos. Tenho que pensar no meu futuro, no futuro dos meus filhos" argumentou.