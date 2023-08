Maricá recebe Marcha para Jesus neste sábado

Maricá recebe a 14ª edição da “Marcha para Jesus″ neste sábado (26), a partir das 14h, com concentração na Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, próximo à sede da 6ª Companhia da PM. Entre as atrações musicais do evento estão as cantoras Maria Pia e Sarah Beatriz, e os grupos Kainón e Preto no Branco.

O evento, que tem apoio da Prefeitura de Maricá por meio da Secretaria de Assuntos Religiosos, será aberto ao público e vai reunir líderes evangélicos de várias denominações do município e de cidades vizinhas. A marcha percorrerá toda a Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa até a Praça Orlando de Barros Pimentel.

A Marcha para Jesus é realizada anualmente em Maricá. Em 2009, foi instituída após a promulgação da lei 2.309, com realização no último sábado de agosto, e tem o objetivo de promover a unidade das igrejas na cidade.

Alterações no trânsito

Para que o evento transcorra de forma segura, a Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran) fará uma alteração no trânsito da Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, no Centro, das 13 às 18h deste sábado (26).

O fluxo de veículos será bloqueado nesta entrada da cidade, e os motoristas que chegam pela Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) poderão acessar o Centro pela Rua Antônio Eduardo, que fica ao lado da Churrascaria Maminha de Ouro, ou pela Avenida Roberto Silveira, pelo bairro Flamengo. Agentes da Sectran estarão no local de desvio para orientar motoristas e pedestres durante todo o evento.